Arka Sokaklar 670. Bölüm: Ekip, Rus bürokrata suikast girişimini önlemeye çalışıyor

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 16 Şubat Cuma akşamı 664'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!
Arka Sokaklar 671. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Engin, casusluktan gözaltına alınıyor!
Arka Sokaklar yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!
Arka Sokaklar'ın 670. Bölümünde ekip, Rus bürokrata yapılacak olan suikastı önlemeye çalışıyor!
Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur.
Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur.
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Alaca Belediyesi, bayar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle yağmur duası etkinliği düzenledi. Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile birlikte yağmur duası yaptı.
Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden zabıta memuru Semih Çakıllı, Piyale Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Çakıllı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve zabıta meslektaşları katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda beş villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) Başkanı Menşure Yavuz ve dernek üyeleri katıldı. Kaymakam Atıcı, projenin tamamlanmasıyla 50 çocuğa hizmet vereceklerini belirtirken, Dernek Başkanı Yavuz da projeye destek verenlere teşekkür etti. Ayrıca etkinlik kapsamında sanatçı Suavi'nin konser vereceği duyuruldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Ankara'da 36 yaşındaki bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Yonca Kazan Coşkun'a oğlunun telefonundan "Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum" mesajı gönderdi. Oğlunun yanına gitmek üzere kapıyı açan Yonca Kazan Coşkun, bu sırada içeri giren boşanma aşamasındaki eşi tarafından önce tecavüze uğradı, daha sonra da bıçaklanarak öldürüldü.
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