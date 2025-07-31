At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha - Son Dakika
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Yaşam

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
31.07.2025 14:04
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At ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da, bir başka gıda skandalı daha ortaya çıktı. Kentte yapılan denetimlerde, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösteren bir işletmede 5 tondan fazla paça ve bağırsak ele geçirildi. İnsan tüketimine sunulmak üzere hazırlanan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Adana'da gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı sürdürülen denetimlerde yeni bir skandal ortaya çıktı. Bağırsak ve paça üretimi yapan ruhsatsız bir işletmeye düzenlenen baskında 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre uzunluğunda kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Yetkililer, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür işletmelere kesinlikle göz yumulmayacağını vurguladı.

KENTTE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI GÜNDEMDE

Adana, yalnızca hijyen dışı koşullarda üretimle değil, aynı zamanda et sahtekârlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, kentteki birçok işletmede dana eti adı altında at ve eşek eti satıldığı ortaya çıkmıştı.

İşte o görüntüler;

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yaşam At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha - Son Dakika

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