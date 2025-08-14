Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu\'ndan yürek burkan paylaşım

Oyuncu Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören babası, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Köseoğlu babasına yakın dostlarıyla birlikte son görevini yerine getirdi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarını tutamayan oyuncu, yakınlarının desteğiyle taziyeleri kabul etti. Törenin ardından bugün sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan Köseoğlu, yanında olanlara ve destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, "Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum.

"ACIM ÇOK TAZE"

Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümin geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler."