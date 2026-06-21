Babasız Büyüyen Oğluna 40 Yıldır Bakıyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Zeki Eyilik (65), serebral palsi hastası ve yatağa bağımlı oğlu Ertan Eyilik'e (41) 40 yıldır tek başına bakıyor. Son 3 yıldır şırıngayla mama vererek beslediği oğluna, hem annelik hem de babalık yaptığını belirten Eyilik, "Oğluma severek bakıyorum. Onun hayatına dokunabilmek, yaşamını sürdürebilmesine katkı sağlamak beni mutlu ediyor" dedi.

Akhisar ilçesi Medar Mahallesi'nde yaşayan Zeki Eyilik'in oğlu Ertan'a 1,5 yaşındayken yüksek ateşe bağlı geçirdiği havale sonrası serebral palsi tanısı konuldu. Oğulları henüz bebekken, eşinin aileyi terk ettiği öne sürülen Eyilik, oğlu Ertan'ın bakımını yıllardır tek başına sürdürüyor. Yatağa bağımlı olan ve konuşamayan Ertan'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Eyilik, son 3 yıldır boğazından beslenemeyen oğlunu şırıngayla mama vererek hayatta tutuyor. Oğlunun hastalığını anlatan Zeki Eyilik, "Ertan, 1,5 yaşındayken şiddetli bir havale geçirdi. Daha sonra doktorlar serebral palsi teşhisi koydu. O günden sonra konuşamadı, yürüyemedi ve tüm ihtiyaçlarında bana bağımlı hale geldi. Yaklaşık 40 yıldır bütün bakımını ben yapıyorum. Yemesi, içmesi, temizliği, ilaçları ve günlük ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ONUN YANINDA GEÇİRİYORUM'

Oğluna hem annelik hem de babalık yaptığını belirten Eyilik, "Daha önce yemek yiyebiliyordu. Ancak yoğun bakım sürecinden sonra beslenmesinde sorunlar yaşandı. Doktorlar mideye hortum taktı. Şimdi mamasını şırıngayla veriyorum. Günün büyük bölümünü onun yanında geçiriyorum. İki saatte bir beslenmesini sağlıyor, gece de sık sık kontrol ediyorum" diye konuştu.

Oğluna bakmayı hiçbir zaman yük olarak görmediğini ifade eden Zeki Eyilik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok farklı ve güzel bir duygu. Oğluma severek bakıyorum. Onun hayatına dokunabilmek, yaşamını sürdürebilmesine katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ben elimden geldiğince oğlumun yanında olmaya devam edeceğim."

'GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELENİYORUM'

Eyilik, ayrıca, "Ben öldükten sonra ona kimin bakacağını düşünüyorum. Yıllardır bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Hangi saatte ne istediğini, neye nasıl tepki verdiğini biliyorum. Benden başka ilgilenen kimse yok. Bu yüzden geleceği konusunda çok endişeleniyorum" dedi.

Devletin sağladığı desteklerden yararlandıklarını belirten Eyilik, hayırseverlere de çağrıda bulunarak, "Kaymakamlığımızın yardımları oluyor. Ancak benim bir evim yok. İmkanı olan hayırseverlerden destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.