Bahçelievler\'de Modern Kurban Kesim Tesisi

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Çobançeşme'de kurulan kurban pazarı ve kesim tesisinin İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlara hizmet verdiğini bildirdi. 2 bin 500 büyükbaş ve 4 bin küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu pazarda kesim işlemleri modern kurban kesim tesisinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çobançeşme'de kurulan tam donanımlı kesimhane, kurban ibadetinin huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesini sağladı. Alan, veteriner denetimi, bekleme ve dinlenme alanları, serinletme sistemleri, temizlik üniteleri, kadın-erkek ayrı bölümler ve sürekli sahada bulunan personel desteğiyle İstanbul'un en organize kurban kesim merkezlerinden biri haline geldi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu yıl tam anlamıyla uyguladığımız randevu sistemi sayesinde ne uzun kuyruklar oldu ne de gerginlik. Sistemi önceden kurduk, vatandaşlarımızı bilgilendirdik, sorunsuz bir bayram süreci yaşadık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Dr. Tibet Bayhan ise kurban kesimlerinde sağlık ve hayvan refahına verdikleri önemin altını çizdi. Bayhan, "Tüm kurbanlıklar satış alanına girişte sağlık kontrolünden geçirildi. Kesim alanında da veterinerler olarak aktif görev aldık. Hayvanların strese girmemesi için kesim öncesi hazırlıklar titizlikle yapıldı. Kullanılan ekipmanlar, zemin, atık toplama sistemleri, su kaynakları ve kesim noktaları düzenli olarak dezenfekte edildi. Hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem de hayvan refahı için tüm detaylar düşünüldü" diye konuştu.

Dr. Bayhan ayrıca zoonotik hastalıklara karşı özel önlemler alındığını ve kesim sonrası et muayenesinin de ekipler tarafından yapıldığını belirtti. Belediye ekipleri, bayram boyunca sahada aktif görev aldı. Zabıta, temizlik, sağlık ve veteriner ekipleri, dört gün boyunca kesintisiz hizmet verdi. Kesim sonrası atıklar özel sistemlerle toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edildi. Ayrıca çevre kirliliğini önlemek için alanlara ek personel görevlendirildi. Vatandaşlar da, belediyenin bu yılki organizasyonunu övgüyle karşıladı. Satıcılar ve alıcılar, alanın düzeni, temizliği ve ekiplerin yönlendirmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır son olarak şunları ekledi:

"Vatandaşlarımız için ibadetlerini huzurla yerine getirecekleri bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Bu tesisi sadece bugünü değil, gelecek yılları da düşünerek inşa ettik. Her bayram daha iyisini sunmak için çalışacağız. Bahçelievler, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri olmaya devam edecek."