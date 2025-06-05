Bahçelievler Kurban Pazarı Bereketli Geçti

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Çobançeşme'de kurduğu kurban pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyük çoğunluğunun satıldığını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, " Bahçelievler'deki Çobançeşme kurbanlık pazarı bereketli geçti, satıcılar memnun, alıcılar rahat. Modern kurban satış alanı, Kurban Bayramı arifesinde bereketli bir sezonu geride bıraktı. Bayrama saatler kala, kurban pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyük çoğunluğu satıldı. Satıcıların yüzü gülerken, alıcılar da güvenli, düzenli ve hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yaptı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık iki haftadır açık olan pazarda hem hayvan satışları hem de vatandaş memnuniyeti üst seviyede gerçekleşti. Tokat'tan, Ağrı'dan, Sivas'tan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen besiciler, satışların beklentilerin üzerinde olduğunu dile getiriyor.

"Satıcılar, Belediyemizin sunduğu organizasyon hakkında övgüyle bahsederek, temizlikten güvenliğe, konaklama alanından veteriner hizmetlerine kadar tüm detayların düşünülmesinden memnun olduklarını ifade etti.

"Kurban kesim alanlarında görev yapacak zabıta, temizlik ve veteriner ekipleriyle vatandaşlara sorunsuz bir bayram yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."