Bakan Yardımcısı Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti
Yaşam

Bakan Yardımcısı Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Mardin\'de Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti
09.08.2025 16:31
Mehmet Aktaş, Mardin'de sahipsiz hayvanlar için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 267 bin metrekare alanda hizmet veren, köpek ve kedi hastaneleri, kedi evi, mama üretim tesisi ve padok alanı gibi modern ve donanımlı birimleri olan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aktaş'a, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

'SOKAKLARDA BAŞIBOŞ VE SAHİPSİZ HAYVAN İSTEMİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Aktaş, kentte sahipsiz hayvanların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında sahada yürütülen çalışmaları değerlendirilmek üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun ve ilgili birim amirleri ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Valiliğimiz koordinesinde ilgili kamu kurumlarımız ve belediyelerimizin iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar sayesinde Mardin ilimizdeki sahipsiz hayvanların tamamı daha sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Özetle; başıboş ve sahipsiz hayvanların sokakta olmasını istemiyoruz. Unutmayalım, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde. Her şey onların sağlığı ve vatandaşlarımızın güvenliği için" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Mehmet Aktaş, Politika, Mardin, Çevre, Yaşam

Son Dakika Yaşam Bakan Yardımcısı Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
