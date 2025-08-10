BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen Mert Z. (13) yaralandı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'ndaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1'inci kattaki evlerinin balkonundaki mermerin üstünde oturan Mert Z., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Mert Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Balkondan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
