Balkondan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen Mert Z. (13) yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'ndaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1'inci kattaki evlerinin balkonundaki mermerin üstünde oturan Mert Z., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Mert Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),