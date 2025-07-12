Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı - Son Dakika
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Yaşam

Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı
12.07.2025 16:54
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Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı belde merkezinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılar inşa edip buralarda küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, bu aylarda hayvanların kokuya neden olduğunu ve çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar aldık" dedi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde belediye, ekiplerince ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde yapılar inşa edilerek tavuk, keçi, koyun gibi hayvan beslenmesini yasakladı.

Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

HOPARLÖR İLE DUYURULDU

Bu karar, hoparlör ile "Belediyemiz sınırları içerisinde küçükbaş veya büyükbaş hayvan ile tavuk, horoz, güvercin gibi kanatlı hayvanların beslenmesi baraka ve kümes yapılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır" denilerek duyuruldu.

Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

"MAALESEF KOKUYA VE PİSLİĞE NEDEN OLUYOR"

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, beldelerinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirtip, "Subaşı'nda insanların yaşadığı alanlarda çok sayıda tavuk, koyun, keçi tarzından hayvanlar besleniyor. Bu aylarda bu hayvanlar maalesef kokuya ve pisliğe neden oluyor. Bu konuda, belediyemize ve CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet oldu. Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar alıp vatandaşlarımızı uyardık. 20 Haziran 2025 tarihinde aldığımız bu karar sonrası ekiplerimiz 22 kişiye tebligat yaptı. Vatandaşlar hayvan beslemek istiyorlarsa bunu toplumun yaşadığı yerlerde değil kent merkezlerinin uzağında yapmalılar." dedi.

Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Belediye Başkanı Turan Canbay, aldıkları bu kararı sosyal medyada farklı ve ağır bir şekilde eleştirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Turan Canbay, Altınova, 3-sayfa, Subaşı, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı - Son Dakika
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