Beylikdüzü'nde Engelliler Günü Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

Beylikdüzü'nde Engelliler Günü Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Engelliler Günü Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında erişilebilirlik üzerine bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda çeşitli oturumlar ile mevcut sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi.

28.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:29
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BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Farkındalık ve Erişilebilirlik Çalıştayı düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, yedi farklı çalışma gurubu ile üç oturumda yapıldı. Oturumlarda katılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi ve bu önerileri sundu.

Merkezin Sevgi Soysal Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, İstanbul'daki birçok ilçe belediyesi, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptı. Ardından Hakan Ceyhan'ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu'nun birbirinden yetenekli dansçıları sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Yedi farklı çalışma gurubu ile üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi ve bu öneriler sundu.

Açılış konuşmasında Çalık, "Engelleri aşmanın ilk adımı, zihinlerimizi dönüştürmekten geçer. Bugün burada Beylikdüzü'nde eşit ve erişilebilir bir yaşama dair fikirlerimizi şekillendirmek için bir aradayız. Eşitlik bireylerin yaşadığı fiziksel ya da zihinsel farklılıklardan ibaret değildir. Aslında bu farklılıkları görmezden gelen ve fırsat eşitliği sunamayan sistemlerdir. Kimseyi geride bırakmayan bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü'nde her komşumuz için sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha erişilebilir bir kentsel yaşam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada üreteceğimiz fikirler Beylikdüzü'nün, İstanbul'un ve Türkiye'nin erişilebilirlik ve farkındalık vizyonuna ışık tutacaktır. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu ilçemiz için daha yapacak çok işimiz var. Bugünkü çalıştayın çok değerli sonuçlarının olacağına yürekten inanıyorum. Engellerin tamamen ortadan kalktığı bir Beylikdüzü hayaline ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gün boyu süren çalıştay, yedi farklı grup tarafından üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumlar; erişilebilirlik ve ulaşım, eğitimde erişilebilirlik, sağlık ve rehabilitasyon, teknoloji ve dijital erişim, sosyal katılım ve kültürel faaliyetler, yasal haklar ve savunuculuk, medya ve farkındalık başlıklarında yapıldı. Her grup, konu başlıkları üzerinden mevcut sorunları analiz ederek, çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştayın sonunda, tüm katılımcılar, daha erişilebilir bir Beylikdüzü için ortak bir vizyon oluşturdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Beylikdüzü'nde Engelliler Günü Farkındalık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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