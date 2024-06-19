Birilerinin üzerine çöreklendiği plaj artık ücretsiz! "Burası halk plajıdır" tabelası asıldı

Yaşam

Akbük Plajı jandarma ve zabıta ekipleri tarafından halka açıldı. Zabıta ekipleri, izinsiz işgal edilen plajda yer alan loca, şezlong ve masaları jandarma ekiplerinin yardımı ile kaldırdı. Geçen günlerde Akbük sahiline girişte ücret alınan kulübe, Menteşe Belediyesi'nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı. Sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle de 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişine de yasak getirilmişti.

Ücret alınmayacak

Akbük Plajı'na "Burası Halk Plajıdır Ücret Talep Edilemez" yazılı tabela da kondu. Akbük'te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal şunları dedi: "Akbük, 17 km'lik tek kıyımız. Amacımız halkımızın kıyılardan öncelikle ücretsiz yararlanması. Menteşe Kaymakamımız ve Çevre Şehircilik Müdürümüzle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Akbük kıyılarının tamamının MUÇEV'e ( Muğla'ya Hizmet Vakfı) tahsisli olmadığını, bir bölümünün halk plajı olarak ayrıldığını öğrendik ve harekete geçtik. Bu alanları halkımıza tahsis ettik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmaları denetimlerle tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.