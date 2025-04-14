"Bu ödül, azimle çalışmaya teşvik ediyor"

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Törende Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri gibi önemli isimler yer aldı. Yerel yönetimlerin başarılı projeleri ödüllendirildiği tören, büyük ilgi gördü.

"KAYSERİ'DE OLMAK BİZİM İÇİN AYRI BİR GÜZELLİK"

Ordu'nun Mesudiye İlçesi Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ödülünü aldıktan sonra Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, Kayseri'de gerçekleşen ödül töreninin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir organizasyon. Bu programın ülkemizin ekonomik olarak kalbinin attığı medeniyetler şehri Kayseri'de gerçekleşmesi bizim için ayrıca bir güzellik oldu. Bizi bu ödüle layık gören tüm Mesudiye'li kardeşlerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tür ödüller, insanların şevkle ve azimle çalışmasına sebep olan şeyler."

Koçyiğit'in açıklamaları, Mesudiye Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını ve gelecekteki projelerini daha da güçlü bir şekilde sürdüreceğinin altını çizdi.