Tokat'ta faaliyet gösteren bir av köpekleri eğitim derneği, kene vakalarına rağmen keklik avının sürmesi için ilginç bir savunmaya başvurdu. Dernek, çektikleri video ile kekliklerin kene yemediğini öne sürerek, av yasağına gerek olmadığını ima etti. Ancak bu paylaşım doğaseverlerin tepkisini çekti.
"O kuş, baskı altında. İsterseniz önüne buğday serin, yine yemeyecek. Bu çaba yaşatmak için değil, tüketmek için" yorumlarıyla birçok doğasever derneğin açıklamasını eleştirdi.
Son Dakika › Yaşam › Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın - Son Dakika
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