Cami Avlusunda Limonata İkramı - Son Dakika
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Yaşam

Cami Avlusunda Limonata İkramı

Cami Avlusunda Limonata İkramı
11.07.2025 15:37
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Her cuma cami avlusunda sıcak havalarda serinlemek için vatandaşlara limonata ikram ediliyor.

BARBAROS Hayrettin Paşa Camii'nde cuma namazı sonrasında avludaki çeşmeden limonata aktı. Camii Müdürü Nizamettin Uzun, "Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa serinlemesi için bu sıcak havalarda faydalansın diye geçen sene hizmete aldık. Geçen yıl yaklaşık 40 bin bardağa yakın limonata dağıttık" dedi.

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, her cuma namazı sonrasında vatandaşlara limonata ikram ediliyor. Kazanlarda hazırlanan ve soğutularak dondurulmuş hale getirilen limonatalar, namaz sonrası camii önündeki çeşmeden bardaklara doldurularak cemaate dağıtılıyor. Uygulama kapsamında her hafta yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin bardak limonata ikram edildiği öğrenildi.

'YAKLAŞIK 40 BİN BARDAK LİMONATA DAĞITTIK'

Barbaros Hayrettin paşa Camii Müdürü Nizamettin Uzun, "Biz geçen sene yaz ayında bu işe başladık. Bizim camimiz zaten 2023 Mayıs'ın 12'sinde cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıldı. Geçen sene biz bu limonata hizmetini vatandaşlarımızın bir nebze de olsa serinlemesi için bu sıcak havalarda faydalansın diye hizmete aldık. Geçen sene yaklaşık 40 bin bardağa yakın biz limonata dağıttık. Bu senede aynı hizmeti sadece yaz aylarında ve cuma namazına müteakip namazdan hemen sonra vatandaşları namaz çıkışında buraya yönelip onlara bardakta ikramımızı yapıyoruz. Limonata çeşmemiz bizim hemen arkamızda gördüğünüz gibi. Burada bizim çelik kazanımız vardır. Dışarıdan biz de limonatayı getiriyoruz. Tamamen saf ve doğaldır. Dondurulmuş vaziyette geliyor. ve biz burada suyla onu açıp destekliyoruz. ve bu şekilde de çeşmemize gönderip küçük bir hidrofor yardımıyla çeşmemize gönderip burada sürahiler yardımıyla masalarımıza dizdiğimiz bardakları doldurup vatandaşımız hizmetine veriyoruz. Tahmini 2 bin 500- 3 bin bardak biz burada cuma günü limonata dağıtıyoruz" dedi.

'YAZ AYLARINDA SERİNLEMEMİZİ SAĞLIYOR'

Her cuma namaz sonrası limonata içerek serinlediğini belirten Hüseyin Kaya, "Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros hayrettin Paşa Camii'nde her cumadan sonra limonata dağıtıldığını duyduk. Çevremizdeki arkadaşlarımız buraya her cuma gelip namazını eda edip namaz çıkışında da çeşmeden limonata dağıttıklarını söylediler. Burada hizmetlilere vakfımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulama yaptıkları için. Yaz aylarında vatandaşın cumadan çıktıktan sonra serin bir nefes almasını sağlıyorlar. İkramda bulunuyorlar. Böyle bir uygulamayı vakfın yaptığını söylediler. Çok güzel, şahane bir şey olmuş. İlk defa görüyorum böyle bir şey olduğunu. 1,5 yıldır da devam ediyormuş" dedi.

Kaynak: DHA

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