Çanakkale\'deki deprem anı kameralara yansıdı

Yaşam

Pentagon ve Hamas\'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

Merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Deprem anı, Çanakkale'deki bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarsıntıyı hissedip kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

İÇİŞLERİ BAKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramasının sürdüğünü, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.