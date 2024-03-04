Çanakkale ve Balıkesir\'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı

Diyarbakır Sur ilçesinde çayevi yangını

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir çayevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.