Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Çanakkale ve Balıkesir'deki bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Sokağa çıkan vatandaşlar tekrar evlere girmek konusunda endişe yaşadı. Bazı vatandaşlar soğuk hava nedeniyle ateş yakarak depremden sonraki saatleri dışarıda geçirdi.
Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son Dakika › Yaşam › Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika
Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir çayevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)