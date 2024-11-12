Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı

Geniş Video İzle

Hindistan'da bir aile, 12 yıl boyunca kullanmış oldukları Suzuki Wagon R marka otomobillerine görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine 1500 kişi katıldı. Otomobilin sahibi Sanjay Polara, aracın ailelerine refah ve saygınlık kazandırdığını belirtti. Tören için köyündeki yaklaşık 2000 kişiye davetiye gönderildi. Törenin görüntüleri sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

12.11.2024 17:00  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Bir aile, 12 yıl boyunca çiftliklerinde kullandıkları Suzuki Wagon R marka otomobillerine görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Törene 1500 kişi katıldı.

Törene ait görüntülerde, otomobilin tavanının pembe çiçeklerle süslendiği, yanlardan sarı ve turuncu kurdeleler sarkıtıldığı görülüyor. Duygusal anların yaşandığı törende araç, Amreli'deki aile çiftliğinde kazılan 4.5 metrelik mezara yavaşça yerleştirildi.

Aracın sahibi Sanjay Polara, "Bu arabayı yaklaşık 12 yıl önce aldım ve ailemizin refahına önemli katkılar sağladı. Sadece ticari başarı elde etmekle kalmadık, aynı zamanda toplum içinde saygınlık da kazandık. Araba hem bana hem aileme şans getirdi. Minnettarlığımın bir göstergesi olarak onu satmak yerine çiftliğimde son istirahatgahına koymaya karar verdim" dedi.

Yaklaşık 100 bin liraya mal olan törende araç, kadife çiçekleri ve gül yapraklarıyla süslendi, aile evinden özel hazırlanan alana özenle taşındı. Kalabalık topluluk arasında rahipler mantralar okurken, katılımcılar aracın 'yaşamını' kutladı.

Sanjay, tören için köyündeki yaklaşık 2000 kişiye dört sayfalık davetiye gönderdi. Davetiyede "Bu araba 2006'dan beri aile üyemiz gibiydi ve bize şans getirdi. Refah kazandık ve toplumdaki itibarımız yükseldi. Bu arabayı sonsuza dek anılarımızda yaşatmak istiyoruz, bu yüzden samadhi (gömme) töreni planladık" ifadeleri yer aldı.

Mezarın üzerine ağaç dikilmeyeceği belirtildi. Tören görüntüleri sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu. Bir kullanıcı "Arkeolojik araştırmacılar 3024 yılında bu Wagon R'ı kazıyla bulacak" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı "Gelecekteki insanlar bunu görünce şaşıracak" dedi.

Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı
Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı
Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı
Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı

Hindistan, Otomobil, Emlak, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çil:
    ruh hastası bunların alayı rahatsız 31 0 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    Aklınıza sokaym sizin 18 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    MANYAKLIK DİZ BOYU 16 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Türkiyeye gönderseydin hayatını yaşardı araba:) beyaz toros var bizde hala. 11 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    A koyduğumun dangalakları. 7 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    adamlarda tapma hastalığı var,çanak antenimi defnedecegim desen ona da gelirler. 5 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Allah Sabır Versin 4 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ışıklar içinde yatsın???????? 3 1 Yanıtla
  • res:
    Çok iyi ya 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yarın bunada taparlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
03:46 Bodrum’da Market Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı Bodrum'da Market Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı
01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 18:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.