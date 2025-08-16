Ticaret Bakanlığı, riskli ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde yeni bir tehlikeyi daha kamuoyuyla paylaştı. 15 Ağustos'ta yapılan son duyuruda, özellikle çocukların güvenliğini ilgilendiren önemli bir uyarı yer aldı.
Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yapılan açıklamaya göre, "Alya" markalı çocuk eşofman takımında standartlara aykırı bir kordon ipi tespit edildi. Bu tasarım hatasının, çocuklar için yaralanma riski taşıdığı vurgulandı.
Tespit sonrası harekete geçen bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve mevcut stokların toplatılmasına karar verdi. Kararın, hem raflardaki hem de depolardaki ürünleri kapsadığı belirtildi.
Ebeveynlerin çocuk kıyafetlerinde yer alan kordon ve ip detaylarının güvenlik açısından dikkatle incelenmesi, çocuk sağlığı açısından önem arz ediyor.
Son Dakika › Yaşam › Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?