Çocuklar Havuzda Yüzmenin Keyfini Yaşadı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kirliliğe aldırmadan kent merkezindeki derede yüzen bir grup çocuk, yarı olimpik yüzme havuzuna davet edildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "Çocukların derede yüzdüklerini gördüğümde çok üzüldüm ve hemen ailelerine ulaştık. Araçlarımızla çocuklarımızı yarı olimpik havuza getirdik" dedi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Yüksekova'da yaşları 7-14 arasında değişen 7 çocuk, serinlemek amacıyla merkezdeki Büyük Çay Deresi'ne girdi. Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz kirli derede yüzen çocuklar görünce harekete geçti. Yılmaz, ailelere ulaşarak çocukları havuza davet etti. Davet sonrası 7 arkadaş, antrenörler eşliğinde havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşadı.

'4 BİNE YAKIN ÖĞRENCİMİZ VAR'

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "Çocukların derede yüzdüklerini gördüğümde çok üzüldüm ve hemen ailelerine ulaştık. Araçlarımızla çocuklarımızı yarı olimpik havuza getirdik. Antrenör ve cankurtaranımızın gözetiminde havuzda yüzmelerini sağladık. Çocukların mutluluğunu bizi de mutlu etti. Havuzumuzda şu an yaz kurslarından dolayı 4 bine yakın öğrencimiz var. İnşallah bu çocuklarımızı da birkaç defa daha havuzla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Ahmed-ı Hani Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Taha Çelik, "Başka bir yere gidemediğimiz için çarşı merkezindeki dereye girmeye karar verdik. Bunu görülmesi üzerine de Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz İlhan Yılmaz, ailelerimizle görüşmüş ve bizi havuza davet ettiler. Temiz ve berrak bir su da yüzdüğümüz için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.