 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu

Dün yayınlanan HSK Kararnamesi'yle 506 savcı ve hakimin yeri değiştirildi. Tayini çıkanlar arasında avukat B. N. T.'nin odasında poz verdiği savcı C.T. de yer aldı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

22.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

İstanbul Barosu'na bağlı avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin odasında çektirdiği fotoğraflar büyük tartışma yaratmıştı. Olay sonrası görev yeri değiştirilen savcının Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı ortaya çıktı.

"BEN ASLA KAYBETMEM" NOTUNU DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde görevli savcı C.T.'nin odasında fotoğraf çektirdiği fotoğrafa "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notunu düşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu fotoğrafların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etmişti.

Atarlı avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu

O SAVCI ARTIK ADANA'DA

Bu gelişmenin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dün yayınlanan kararnamesiyle 81 ilde 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Çağlayan'da görev yapan C.T. de vardı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: bize heryer adana :) Yanıtla 5 0

Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Savcısı, İstanbul, Adana, Sosyal Medya, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement