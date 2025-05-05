Depremzededen Yavru Kedi: Defne - Son Dakika
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Yaşam

Depremzededen Yavru Kedi: Defne

Hatay'da depremden kurtarılan 'Defne' ismindeki kedi, Ankara'da tedavi ediliyor ve sahiplenmeyi bekliyor.

05.05.2025 13:29
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın Defne ilçesinde enkazdan yaralı çıkarılan kedi, Ankara'da veteriner kliniğinde tedavi edildi. 'Defne' ismi verilen kedi, sahiplenilmeyi bekliyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılan yaralı kedi, veteriner hekimlerce Ankara'da bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada 'Defne' ismi verilen kedi tedaviye alındı. Yapılan müdahale ve rehabilitasyon süreci ile Defne, büyük oranda sağlığına kavuştu.

'DİLERİM ÖMÜRLÜK YUVASI OLUR'

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, şu anda 4 yaşında olan Defne'nin, depremde geçirdiği travma nedeniyle yürürken zaman zaman denge kaybı yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, "Depremden sonra birçok can o bölgeden tedavi ve sahiplendirilmek için bize getirildi. Getirilen hayvanları sahiplendirdik; fakat Defne, aldığı darbe sonrası denge kaybı yaşıyor. Tedavisi tamamlansa da yaşadığı bu sorun yüzünden yuva bulamadık. Aşılarını tamamladık ve kısırlaştırdık. Kafatasına aldığı darbeden dolayı yürürken denge kaybı yaşayabiliyor. Onu herhangi bir yere bırakma şansımız yok. Yuva bulana kadar bizimle kalmaya devam edecek. Dilerim ki ömürlük bir yuvası olur" dedi.

Engelli bir hayvan ile ilgilenmenin daha fazla sorumluluk gerektirdiğini belirten Denli, "Engelli bir canla ilgilenmenin çok daha keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ben de evimde engelli kedi ve köpek bakıyorum. İşim dışında da özel hayatımda da engelli hayvanlarım var. Onlarla kurduğunuz bağ sağlıklı bir canla kurduğunuz bağdan çok daha farklı oluyor. Bir kere sizle çok daha fazla iletişim halinde oluyorlar, size çok daha düşkün oluyorlar. ve çok ilginç bir şekilde aslında eğitimlere ve sizin hayatınıza adapte olması çok daha kolay oluyor. Defne, kendi hayatını idame ettirebiliyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Depremzededen Yavru Kedi: Defne - Son Dakika

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