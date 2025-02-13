Diyanet\'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı\'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral\'dan destek

nazım bal:

Halil konakçı hocamızı sonuna kadar destekliyorum birilerinin işine gelmediği için doğru konuştuğu için adam gibi adam olduğu için zoruna gitmiş belli ki meyve veren ağaç taşlanır Halil konakçı hoca dan 100 tane olsa bu ülke başka bir şey olur