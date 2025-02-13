Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek - Son Dakika
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Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek geldi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

13.02.2025 17:20
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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Vaiz Halil Konakcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA HABERİNİ DİKBAYIR DUYURDU

Açıklama bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, "Geçen hafta 'Halil Konakçı' isimli şahısiçin Diyanet İşleri Başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgimebaşvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

OKTAY SARAL'DAN DESTEK

Olayın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakçı'ya destek çıktı. Saral, yaptığı açıklamada "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum" dedi.

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı;

Diyanet soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
Diyanet\'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı\'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral\'dan destek

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Son Dakika Yaşam Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat:
    Helal olsun sana OKTAY SARAL 184 2741 Yanıtla
  • Ahmet Sanel:
    DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ halil konakçı yalnız değil unutmayın 127 2534 Yanıtla
  • nazım bal:
    Halil konakçı hocamızı sonuna kadar destekliyorum birilerinin işine gelmediği için doğru konuştuğu için adam gibi adam olduğu için zoruna gitmiş belli ki meyve veren ağaç taşlanır Halil konakçı hoca dan 100 tane olsa bu ülke başka bir şey olur 114 2219 Yanıtla
  • İlker Demir:
    sorusturmayi acanlar istifa ve ifsa edilmeli 102 2022 Yanıtla
  • Apple User:
    hocamızı destekliyorum , hesap soracak adamın alnını karışlarım, birde utanmadan müfettişler şikayet edenin ayağına gitmişler, bu teamüle aykırıdır, şikayeti olanı davet edersin dinlersin ama ayağına gidilmez Devlet ayak takımı yapılmaz, diyanet başkanı ve müfettişler derhal istifa etmeli . 44 447 Yanıtla
  • rıfat eren:
    derhal diyanet başkanlığına getirilmeli 33 366 Yanıtla
  • Ramazan Çalıova:
    Halil hoca adam gibi adamdır Yalnız da değildir. 39 319 Yanıtla
  • sezgin özbek:
    Zamanında fesli mısır hoca vardı şimdi de bu konakçı hoca var. Allah bizleri esirgesin din tacirlerinden 46 25 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    hangi gercekleri 39 11 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Diyanet işleri başkanının can güvenliğini koruyan allaha şükretmesi gerekir 6 8 Yanıtla
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