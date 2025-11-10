Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi - Son Dakika
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
10.11.2025 08:53
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sarayın önüne gelen vatandaşlar, anma törenine katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe'de anılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
