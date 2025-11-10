Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe'de anılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
