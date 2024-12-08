Dünya Motosiklet Turuna Çıkan Crystal Fong, Adana'da Kadın Motosikletçilerle Buluştu - Son Dakika
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Yaşam

Dünya Motosiklet Turuna Çıkan Crystal Fong, Adana'da Kadın Motosikletçilerle Buluştu

Dünya Motosiklet Turuna Çıkan Crystal Fong, Adana\'da Kadın Motosikletçilerle Buluştu

Amerikalı motosikletli gezgin Crystal Fong, 42 ülke gezdikten sonra Türkiye'nin Adana şehrinde kadın motosikletçilerle bir araya geldi. Fong, Türkiye'nin güzellikleri ve özellikle Kapadokya hakkında övgülerde bulundu. Sıradaki durağı Irak olacak.

08.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:56
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AMERİKALI motosikletli gezgin Crystal Fong (36), 3 yıl önce başladığı ve 42 ülke gezdiği dünya seyahatinin Türkiye ayağındaki son durağı Adana'da kadın motosikletçilerle buluştu. Fong, "Türkiye'nin güzelliklerinden çok etkilendim" dedi.

ABD'den ayrıldıktan sonra gittiği Hırvatistan'da 3 yıl önce motosiklet satın alan mimar Crystal Fong, dünya turuna başladı. Şimdiye kadar 42 ülke gezip, 65 bin kilometre yol kateden Fong rotasına Türkiye'yi de ekledi. Çok sayıda kent gezen Crystal Fong'un son durağı Adana oldu. Burada Adana Kadınlar Motosiklet Grubu'nun da olduğunu öğrenen Fong, grup üyeleriyle bir araya geldi. Kadınlarla motosiklet konvoyu halinde kent turu atan Crystal Fong, etkinliğin sonunda grupla kahvaltı yaptı.

Crystal Fong, işe gidip gelirken kullandığı motosikletinin bir tutku haline dönüştüğünü söyledi. Fong, "Eskiden motosikletle işe gidip gelirdim ancak geniş kapsamlı bir seyahate karar verdim. Dünya turuna çıkmadan önce ABD'yi boydan boya gezdim. Hayata karşı daha cesur olmak için kendi başıma bazı uluslararası seyahatlere çıkmaya başladım ve cesaret kazandım. Avrupa ülkelerini ve Afrika'nın bazı ülkelerini gezdim. Türkiye'de en çok Kapadokya bölgesini sevdim. Çok güzel, büyülü bir manzara eşliğinde motosikletinize binebilirsiniz. Peri bacaları sanki oldukları yere taşınmış gibiler. Ayrıca yürüyüş ve fotoğraf çekmek için de harika. Adana'yı da çok beğendim, insanlar bana karşı çok nazik. Burada Kadınlar Motosiklet Kulübü ile tanıştım ve bana çok ilgili davrandılar. Türkiye'nin güzelliklerinden çok etkilendim" dedi.

'SIRADAKİ DURAĞIM IRAK'

Crystal Fong, Orta Doğu'ya yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, "Türkiye'den sonra sıradaki durağım Irak çünkü orada olmak istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki insanların benimle aynı olup olmadığını görmek istiyorum. Bu kendimi bulmak için başladığım bir yolculuk. İlk başladığımda Orta Doğu için bir yıl demiştim fakat sanırım biraz daha uzun süre Orta Doğu'da olacağım. Avrupa'yı bitirmem tam olarak 3 yılımı aldı ve şimdi yolculuğumun 2'nci yarısındayım. Belki bir süre Suudi Arabistan'da olacağım, belki de Katar. Yolculuğun nasıl devam edeceğine dair şu anda hiç emin değilim. Rüzgar nasıl eserse öyle ilerleyecek" diye konuştu.

'CRYSTAL İLE GÜZEL BİR KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ YAPTIK'

Adana Kadınlar Motosiklet Grubu Başkanı Esra Bayramoğlu ise şöyle konuştu:

"Biz sadece kadınlardan oluşan, motosiklete ve iki tekere gönül vermiş bir kulübüz. Crystal bize sosyal medya üzerinden ulaşarak bizimle tanışmak istediğini söyledi. Biz de seve seve kabul ettik. Birkaç gündür beraberiz, kültür alışverişinde bulunduk. Gayet mutluyuz, kendisi de umarım mutludur. Bize gezdiği yerleri ve dünyayı anlattı. Biz de kendisine elimizden geldiğince Adana'yı ve kültürünü anlattık. Ayrıca 'Cg' diye tabir ettiğimiz motosiklet kültürünü de tanıttık. Kendisi iyi bir uyum sağladı. Cg diye tabir ettiğimiz motosikleti sürmeyi çok sevdi. Geldiğinden beri çok samimi ve mütevazı bir şekilde davrandı. Bizimle dans etti, sohbet etti. Çok şey paylaştık. Türk ve Adana yemek kültürünü çok beğendiğini söyledi. Bundan sonraki rotası Irak, dönüşte tekrar görüşmek istiyoruz"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Dünya Motosiklet Turuna Çıkan Crystal Fong, Adana'da Kadın Motosikletçilerle Buluştu - Son Dakika

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