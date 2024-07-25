Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Tebrik kartı tasarımcısı Amy Smyth Murphy, New Jersey'deki bir sahilde olağandışı bir şişe buldu. Şişenin içinde 6 Ağustos 1876 tarihli bir not ve 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti bulundu. Araştırmalar sonucu şişenin, Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale'e ait olduğu ve popüler bir gezi gemisi olan Neptune'den geldiği öğrenildi. Şişe, 148 yıl boyunca okyanusta kalmış olmasına rağmen, bırakıldığı yerden sadece 15 mil uzakta bulundu.

25.07.2024 15:50
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Tebrik kartı tasarımcısı Amy Smyth Murphy, New Jersey'de bir sahilde yürürken su kenarında olağandışı bir şişe buldu. İçinde kağıt olduğunu görünce şaşırdı.

Murphy şişeyi eve götürüp açtı. Zor okunan el yazısı notu çözmek 48 saat sürdü. Notta şöyle yazıyordu: "Yacht Neptune, Atlantic City, New Jersey açıklarında. 6 Ağustos - 76."

Şişe 148 yıl boyunca okyanusta kalmış olmasına rağmen, bırakıldığı yerden sadece 15 mil uzakta bulundu.

Smyth Murphy araştırma yaparak şişenin 1870'lerden kalma olabileceğini öğrendi. İçindeki kağıtta 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti de vardı.

1874 tarihli bir makalede, Neptune'un sahibinin Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale olduğu belirtiliyordu. Neptune, Gale'in karizmatik kişiliği sayesinde popüler bir gezi gemisiydi.

Smyth Murphy, "Herkes bunun gizemini seviyor. Bu şişeden ne kadar bilgi çıkarabileceğimizi ve Philadelphia ile Güney Jersey'e nasıl bağlandığını görelim," dedi.

Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, New Jersey, Dünya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • astragan: yediği içtiği onun olsun da ne yazmış kaptan memo? 11 1 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Tay yip 5 0
  • Ders Olsun: Ne para eder o şimdi milyon dolara satarlar artik 2 0 Yanıtla

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