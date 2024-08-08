Eğirdir Gölü'nde Sivrisinek İstilası - Son Dakika
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Yaşam

Eğirdir Gölü'nde Sivrisinek İstilası

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Isparta'da Eğirdir Gölü'nde sularının çekilmesiyle kıyıya vuran ot ve yosunlar, ilçede sivrisineklerin üremesine uygun zemin oluşturdu. Eğirdir halkı, sivrisineklerin gece uyku düzenlerini bozduğunu ve şikayetlerini dile getirdi.

08.08.2024 18:11
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EĞİRDİR HALKI ŞİKAYETÇİ

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde sularının çekilmesi ile kıyıya vuran ot ve yosunlar, ilçede sivrisineklerin üremesine uygun zemin oluşturdu. Larvalarını rahatlıkla bıraktıkları bu doğal ortamda üreyen milyonlarca sivrisinek, akşam olduğunda ilçe halkının kabusu haline geldi. Geceleri sivrisinek ısırmaları nedeniyle uyku uyuyamadıklarını dile getiren ilçe halkı, Demirören Haber Ajansı muhabirine, şikayetlerini dile getirdi. Eğirdir Gölü'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Ali Aslanlı, "Kıyıda biriken otlar alınmadığı müddetçe larvalar kıyıda birikiyor, sinek ondan oluyor. Bu kıyıların temizlenmesi lazım. Temizlenmediği müddetçe larva içinde büyüyor, bundan sinek ürüyor. Bu her yıl yaşanan bir hadise. Sadece bu seneye mahsus değil" dedi. Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın ise "Bu yıl çok fazla sinek var. Pencerelerimizde sineklik olmasına rağmen sineklerden korunamıyoruz. Sanırım gölden dolayı. İlaçlama yapılıp, yapılmadığı konusunda bir fikrim yok. Ama çok fazla rahatsız oluyoruz geceleri, uyuyamıyoruz" diye konuştu.

'GECELERİ UYUTMUYORLAR'

Aynur Varol ise "Eğirdir'de sivrisinek çok. Vallahi camları açtırmıyor. Geceleri uyutmuyorlar. Camı açtık mı, evin içi dolup kalıyor. Aşırı ısırıyorlar" dedi. Eşi Nazım Varol da "Göl, çok kirli durumda. Ot, yosun baya kirletti gölü. Kıyıların pis olması sineklerin çok olmasına sebep olabilir. Sineklerden hem rahatsız hem şikayetçiyiz" diye konuştu. Gölde bulunan algları temizlemekle görevli kaptan Ayhan Şahin ise Eğirdir Gölü'nün artık ölme derecesine geldiğini, otlanma nedeniyle oksijen seviyesi düşen gölde canlıların da ölmesiyle pis bir koku yaydığını ifade etti. Şahin, "Sineğin çoğalması, otlanmayla alakalı. Ota larva bırakıyor, dolayısıyla ürüyor. Bu yıl geçen yıllara oranla sineklerde fazlalık görülüyor" dedi.

'GÖL ÖLDÜ, SİNEKLER İSTİLA ETTİ'

Eğirdir Yeşilada sakinlerinden Fen Bilgisi Öğretmeni İsmail Kuralay, bu yıl sivrisinek istilasına uğradıklarını, her gece 15-20 sinek öldürdüğünü, uyuyamadıklarını belirterek "Yıllardır burada yaşarım. Geçen yıla gelinceye kadar burada sivrisinek görmedim. Göl doluydu. Göl dolu olunca sinekler hiç yaşamıyordu. Ama şu manzaraya şimdi bakın. Niye yaşamasın, en güzel yer. En güzel ortamı buldu. Kurbağalar vardı, onlar gitti. Ekolojik denge bitik. Levrek balıkları, bunların larvalarını yiyordu. O da yok oldu. O yüzden sinek çoğaldı. Göl öldü, sinekler istila etti. Bu sinekler öyle ki insanın kulağına, burnuna kaçıyor. Bir ilaçlama oluyor, o da mazot. Onun da hiçbir etkisi yok. Rahat uyuyamıyoruz. Her gün ellerimizde yastık sinek avlıyoruz. Her tarafımız yara oldu" diye konuştu.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Eğirdir Gölü\'nde Sivrisinek İstilası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Eğirdir Gölü'nde Sivrisinek İstilası - Son Dakika

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