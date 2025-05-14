Eşeğe İşkence Eden Adam Serbest Bırakıldı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde S.C.'nin (80) başına çuval geçirerek sopayla dakikalarca dövdüğü eşek öldü. Duruma tepki gösteren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yeterli cezalar verilmediği için şiddet sarmalının büyüdüğünü belirterek, "Yasal yollara başvurduk. Bu kişinin hak ettiği şekilde hapis cezası almasını istiyoruz" dedi.

Olay, 8 Mayıs'ta Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu. S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şiddete uğrayan eşeğin öldüğü öğrenildi.

'İNANMAKTA ZORLANDIM'

HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, hayvanlara yönelik şiddet olaylarının devam ettiğini belirterek, "Ben her gün zaten farklı bir kabusa uyanıyorum. Ancak bunu gördüğümde hemen harekete geçtim ve bu hayvanı emekli hayvanlar çiftliğimize almak istedim. Fakat Kangal Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve köyün muhtarına ulaştığımda, hayvanın artık orada olmadığını, dövülerek öldürüldüğünü söylediler. Buna inanmakta zorlandım fakat gerçeği kabul etmek zorunda kaldık. Şimdi artık buradan sonra ne yapabileceğimizi, nasıl bir adım atabileceğimizi düşünmeliyiz. 80 yaşındaki bir adam, bir eşeğin başına çuval geçirerek onu döverek öldürdü. Belki bir eşekti ama ben ona bir isim verdim; en azından bir adı olsun, bu dünyadan geçtiği bilinsin istedim. Adını 'Kadife' koydum. Bu dünyadan bir Kadife geçti" diye konuştu.

'ADALET TÜM CANLILAR İÇİN YERİNİ BULSUN'

Toplumu korumanın en küçük halkayı korumaktan geçtiğini vurgulayan Çubukçu, "Onlara gereken özeni göstermezsek, bu durum toplumun kalitesini doğrudan yansıtır. Her geçen gün şiddete daha meyilli bir toplum haline geliyoruz ve daha kötü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Kadife'yi koruyamıyorsak, sokakta yürüyen bir kadını ya da bir çocuğu da koruyamayız. En zayıf halkaya ihtimam göstermeliyiz ki adalet tüm canlılar için yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ CEZAYI ALMADIĞI İÇİN BİRİLERİ CESARET BULDU'

İstanbul Başakşehir'de 1 Ocak 2024'te asansörde öldürülen 'Eros' isimli kediyi hatırlatan Özge Nihan Çubukçu, "Ne yazık ki Eros'u öldüren kişi de hak ettiği cezayı almadı. Bu, bizim vicdanımızın sesiyle söylüyorum kabul edilemez. O ceza almadığı için bu şiddet sarmalı sürüyor ve sonunda Kadife'yi buldu. Evet, Kadife de tıpkı Eros gibi kamusal bir alanda insanların gözleri önünde kimsenin 'Ne yapıyorsun?' demediği bir ortamda öldürüldü. Kadife'nin ölümü, Eros'un ölümünden bile daha korkunç. Bir adam, eşek kadar büyük bir canlıyı uzun süren bir işkenceyle döverek öldürebiliyorsa ve bu sırada kimse müdahale etmiyorsa, bu toplumun vicdanını, insanlığını ve onurunu yitirmekte olduğunu gösterir. Eros'un katili gerekli cezayı almadığı için birileri cesaret buldu ve bugün göz göre göre bir eşek öldürüldü. Bu sarmal dönmeye devam ederse hedef artık sadece hayvanlar olmayacak, insanlara da ulaşacak" dedi.

'ARTIK GÖRMEZDEN GELMEYELİM'

Yasal mercilere ulaştığını belirten Çubukçu, "Lütfen hayvan deyip geçmeyelim. Amacımız en zayıf halkayı yani doğayı ve hayvanları koruyarak, toplumun adalet mekanizmasını güçlendirmektir. Bu kesinlikle marjinal bir tavır değil. Aksine hep birlikte daha adil ve vicdanlı bir toplum için gerekli bir duruştur. Bu kez adalet yerini bulsun. Zaten yasal mercilere ulaştım, gerekli yargı süreci başlatıldı. Bu kez bu kişinin hak ettiği şekilde hapis cezası almasını istiyoruz. Artık görmezden gelmeyelim. Unutmayalım ki, bunu görmezden gelmek, kaldırımda yürüyen bir kadının ya da çocuğun ölümüne sessiz kalmanın hazırlığıdır" diye konuştu.