Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı

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Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden fenomen Merve Taşkın'ın 400 bin liralık Sevgililer Günü paylaşımı gündem oldu. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği yönünde paylaşım yapan Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Taşkın, adliyeye sevk edildi. Taşkın hakkında karar verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında "Müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Taşkın'ın avukatı Feyza Altun, sosyal medya hesabından fenomenin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

"BEKLEDİĞİNDEN DAHA ZEKİYİM"

Merve Taşkın'ın gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı şöyle:

"14 Şubat'ta yalnız olanlara "aksam yemeği" için kız arkadaş olabilirim

-Ücret: 400.000₺

-Özelliklerim:

1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz

2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin

3-) Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin

4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın

Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır dikkat et aşık olma

Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da bayağı iyiyimdir

Bonus3: Mütevazıyımdır"

BERAAT ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.