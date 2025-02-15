Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden fenomen Merve Taşkın'ın 400 bin liralık Sevgililer Günü paylaşımı gündem oldu. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği yönünde paylaşım yapan Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Taşkın, adliyeye sevk edildi. Taşkın hakkında karar verildi.
Hakkında "Müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Taşkın'ın avukatı Feyza Altun, sosyal medya hesabından fenomenin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.
Merve Taşkın'ın gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı şöyle:
"14 Şubat'ta yalnız olanlara "aksam yemeği" için kız arkadaş olabilirim
-Ücret: 400.000₺
-Özelliklerim:
1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz
2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin
3-) Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin
4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın
Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır dikkat et aşık olma
Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da bayağı iyiyimdir
Bonus3: Mütevazıyımdır"
Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.
Son Dakika › Yaşam › Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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