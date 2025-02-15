Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yaşam

Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı

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Sosyal medya hesabından, 400 bin lira karşılığında Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle yemek yiyebileceği yönünde yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.02.2025 15:41  Güncelleme: 15:46
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Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden fenomen Merve Taşkın'ın 400 bin liralık Sevgililer Günü paylaşımı gündem oldu. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği yönünde paylaşım yapan Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Taşkın, adliyeye sevk edildi. Taşkın hakkında karar verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında "Müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Taşkın'ın avukatı Feyza Altun, sosyal medya hesabından fenomenin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

"BEKLEDİĞİNDEN DAHA ZEKİYİM"

Merve Taşkın'ın gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı şöyle:

"14 Şubat'ta yalnız olanlara "aksam yemeği" için kız arkadaş olabilirim

-Ücret: 400.000₺

-Özelliklerim:

1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz

2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin

3-) Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin

4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın

Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır dikkat et aşık olma

Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da bayağı iyiyimdir

Bonus3: Mütevazıyımdır"

BERAAT ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal Medya, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fenomen Merve Taşkın adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • osman şahin:
    BU ÜLKEDE ÇOK NORMAL TV DİZİLERİ AHLAĞI ÇÖKERTMİŞ DURUMDA ADAM GELİNİ İLE SEVİŞİYOR İĞRENÇ ŞEYLER OLUYOR 10 5 Yanıtla
  • kayserili:
    o kadar etmez daha iyileri var ucuz eskort 7 1 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Arkadaş kime ne size ne ? çok komiksiniz, insanların kiminle ne zaman nerede ilişki yaşayacağına da siz karar verin ozaman. İsteyen istediği kişi ile buluşur karşısındaki bu teklifi kabul etmişse oturur yemeğini yer bu kimseyi alakadar etmez ki. İşin içinde dolandırıcılık yok yalan bir kelime yok alan memnun satan memnun olduktan sonra birilerine sadece .... yemek düşer 1 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bol bol bonus sözü vermiş ama ,sevgililer gününü ,ifade vererek geçirmiş :) 3 0 Yanıtla
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