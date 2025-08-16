Gençlik nereye gidiyor? Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
Gençlik nereye gidiyor? Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı

Gençlik nereye gidiyor? Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
16.08.2025 12:38
Gençlik nereye gidiyor? Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
Sosyal medyada paylaşılan bir video, genç bir kızın dedesi ve babaannesi için düzenlenen mevlit yemeğinin tadımını yaparak kayıt altına almasıyla büyük tartışma yarattı. Kızın etli nohut, helva, keşkek ve pilavı tanıttığı ve yorum yaptığı video, kısa sürede gündeme oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu ilginç bulurken, bazıları ise mevlit gibi manevi bir etkinlikte bu tür paylaşımların uygun olmadığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Görüntülerde genç bir kız, dedesi ve babaannesi için düzenlenen mevlitte dağıtılan yemeklerin tadım testini yaparak o anları kayıt altına aldı.

"PİLAVA BAKACAĞIM, İYİ DURUYOR"

"Babaannem ve dedemin mevlit yemeği" sözleriyle videoya başlayan genç kız, menüde yer alan etli nohut, helva, keşkek ve pilavı tanıttı. Ardından tadım yapan genç kız, "Et olduğu için nohutu yemiyorum, pilava bakacağım, iyi duruyor. Yağlı yağlı ve tane tane" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR GENÇLİK GELİYOR BÖYLE?"

Kısa sürede gündeme oturan videonun altına "Yüreğim sızladı. Babaannem vefat ettiğinde vazifemdir rahat etsin diye kendim yıkadım kefenledim emanet sonuçta", "Yazıklar olsun nasıl bir gençlik geliyor böyle", "Yemin ediyorum kafayı yemişsiniz", "Ben ağlamaktan, hizmet etmekten kafanı kaldıramamıştım" şeklinde yorumlar yapıldı.

