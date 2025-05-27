Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor - Son Dakika
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Yaşam

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
27.05.2025 18:11
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Güzellik ve bakım dünyasına yeni bir yorum getiren Glowika Beauty Center, sadece estetik uygulamaların sunulduğu bir merkez değil; aynı zamanda iyi hissetmenin, kendine zaman ayırmanın ve içsel dengeye ulaşmanın da mümkün olduğu özel bir alan yaratıyor.

İç mimar kimliğiyle güzellik anlayışını buluşturan kurucu Begüm Öztap'ın vizyonuyla hayata geçen Glowika, kişiye özel yaklaşımı ve bütüncül hizmet anlayışıyla kısa sürede dikkat çekici bir konuma ulaştı.

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

CİLDİNİZE VE RUHUNUZA HİTAP EDEN BÜTÜNSEL BAKIM DENEYİMİ

2024 yılında kapılarını açan Glowika, cilt bakımından saç terapilerine, selülit ve sıkılaşma uygulamalarından bukkal yüz masajlarına, lenf drenajından vücut peelinglerine kadar uzanan geniş hizmet yelpazesiyle misafirlerine derinlemesine bir bakım deneyimi sunuyor. Modern cihaz teknolojilerini manuel terapiyle buluşturan merkez, her mevsime özel olarak şekillendirdiği protokolleriyle hem bedeni hem de zihni beslemeyi hedefliyor.

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

YAZA ÖZEL: SAÇTAN CİLDE NEM DESTEĞİ

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bakım ritüellerinde öne çıkan en önemli başlıklardan biri nem dengesi oluyor. Glowika'da, saç derisindeki tıkanıklıkların özel cihazlarla giderilmesi ve doğal içerikli maskelerin buharla uygulandığı Holistic Scalp Therapy gibi uygulamalarla, yazın güneş ve sıcak havanın neden olduğu nem kaybına karşı etkili çözümler sunuluyor. Aynı zamanda cilt sağlığının bu dönemde özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Begüm Öztap, cildin mevsime hazırlanması için antioksidan içerikli ürünler, güçlü bir güneş koruyucu ve ölü hücrelerden arındırıcı peelinglerle desteklenen bakımları öneriyor. Bu yaklaşıma lenf drenaj terapilerinin dahil edilmesiyle hem ciltte canlılık hem de bedende hafiflik hissi yaratılıyor.

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNE VEDA, SIKI GÖRÜNÜME MERHABA

Glowika'nın temel felsefesi olan "bütüncül bakım", sadece yüzeysel bir güzellik hedefiyle sınırlı kalmıyor. Merkezde sunulan cihaz destekli veya manuel selülit uygulamaları hem cildin görünümünü iyileştirmeyi hem de dolaşımı hızlandırarak ödemin atılmasını amaçlıyor. Monopolar radyo frekans ve şok dalgası teknolojilerini kombine eden uygulamalar, selülitin farklı nedenlerine aynı anda müdahale ederken, cihaz tercih etmeyenler için fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen madero terapi ve manuel masajlar devreye giriyor.

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

RUH, BEDEN VE ZİHİN ARASINDAKİ BAĞ YENİDEN KURULUYOR

Glowika'da güzellik, beden ve ruhun dengesinde anlam kazanıyor. Baş bölgesindeki gerginliği azaltarak rahatlama sağlayan kafa spası, enerji seviyesini yükselten doğal içerikli bakım kürleri, cildi nemlendirip besleyen çikolata ve yosun uygulamaları gibi terapiler, sadece fiziksel yenilenme değil zihinsel bir ferahlama da sunuyor. Begüm Öztap'ın ifadesiyle, Glowika misafirlerine dört mevsim boyunca enerjik, sağlıklı ve ışıldayan bir görünüm sunmak için çalışıyor; beden, zihin ve ruh bütünlüğünü gözeten kişisel bakım çözümleriyle her ziyaretçisine özel bir yolculuk yaşatıyor.

Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor
Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Glowika Beauty Center ile güzellik, zihinsel konforla buluşuyor - Son Dakika

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