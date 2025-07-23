Bir askeri birlikte kaydedildiği belirtilen görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda, askerlerin önlerine konulan bir kova sudan, küçük plastik kapaklarla su taşıyarak ağaç suladığı anlar yer aldı. İlginç ceza yöntemiyle kaydedilen bu anlar, hem tebessüm ettirdi hem de yorum yağmuruna tutuldu.
Kimi kullanıcılar görüntüleri "askerî eğitimde sıradışı bir uygulama" olarak değerlendirirken, kimileri ise bunun "mizah amaçlı" ya da "cezaya yönelik psikolojik eğitim unsuru" olabileceğini belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Görüntüdekiler Türk askeri! ''Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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