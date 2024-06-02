İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi\'nde Yıldızlar Parladı

Yaşam

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen "İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi", dün akşam yıldızlar geçidine sahne oldu. Başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali'nin sunuculuğunu üstlendiği organizasyonda, sanat, spor, müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu.

Oben Altındağ'ın ses yönetimi ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun kırmızı halı röportajlarıyla renklendirdiği bu muhteşem gece, birbirinden güzel sahne performansları, dans şovları ve seçkin katılımcı kitlesiyle dikkat çekti ve basında büyük ilgi gördü.

ZİRVEDE YILDIZLAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzellik sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren, Türkiye'nin en büyük güzellik cihaz ve ekipmanları üreticisi Mint Akademi'nin kurucusu Tarık Yalçıntepe, sektördeki başarısını bu prestijli organizasyonda da kanıtladı. Organizasyonun diğer mimarlarından İlknur Özkuş, Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa imzalı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Gecede, Aydemir Akbaş yaşam boyu onur ödülüne layık görülürken, Umut Akyürek, Bora Gencer, Oktay Ertuğrul, Selen Görgüzel, Nadide Sultan, Engin Benli, Ümit Karan, Çağlayan Topaloğlu, Ozan Orhon ve Erkal Sonel sanat dünyasından ödül aldı. Basın camiasını temsilen Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Muammer Kapucuoğlu, Evren-Evrim Yaşlak, Ece Pirim ve Ali Çiçek ödüllerin sahibi oldu.

HABERLER.COM'A YILIN EN İYİ HABER SİTESİ ÖDÜLÜ

Haberler.com'a da yılın en iyi haber sitesi ödülü verildi. Ödülü Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe aldı.

Geçirdiği hastalık ve devam eden tedavi sürecine rağmen hayranlarını sahnede selamlayan usta sinema sanatçısı Aydemir Akbaş, ayakta durmakta güçlük çekince sahnede sandalye ile konuşmasını gerçekleştirdi.

İş dünyasında önemli sektörlerde lider pozisyonda olan Abdurrahman Karabaş, Taner Kalay, Burak Gezersu, Şenay Araç, Tuğba Köken, Pelin Arslantürk, Beytullah Şentürk ve Av. Talat Niyazi Arman da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Organizasyonda, Gazze'de hayatını kaybeden sivil halk, kadına yönelik şiddet ve hayvan hakları konusunda yaşanan zaafiyetler yüksek sesle protesto edildi.