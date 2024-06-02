İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Yıldızlar Parladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Yıldızlar Parladı

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi\'nde Yıldızlar Parladı

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi, birçok ünlü ismi ağırladı. Gecede, sanat, spor, müzik ve iş dünyasının başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerini aldı. Ayrıca, Haberler.com yılın en iyi haber sitesi seçildi.

02.06.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen "İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi", dün akşam yıldızlar geçidine sahne oldu. Başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali'nin sunuculuğunu üstlendiği organizasyonda, sanat, spor, müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu.

Haberler.com'a en iyi haber sitesi ödülü! İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde yıldızlar geçidi

Oben Altındağ'ın ses yönetimi ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun kırmızı halı röportajlarıyla renklendirdiği bu muhteşem gece, birbirinden güzel sahne performansları, dans şovları ve seçkin katılımcı kitlesiyle dikkat çekti ve basında büyük ilgi gördü.

Haberler.com'a en iyi haber sitesi ödülü! İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde yıldızlar geçidi

ZİRVEDE YILDIZLAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzellik sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren, Türkiye'nin en büyük güzellik cihaz ve ekipmanları üreticisi Mint Akademi'nin kurucusu Tarık Yalçıntepe, sektördeki başarısını bu prestijli organizasyonda da kanıtladı. Organizasyonun diğer mimarlarından İlknur Özkuş, Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa imzalı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Haberler.com'a en iyi haber sitesi ödülü! İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde yıldızlar geçidi

Gecede, Aydemir Akbaş yaşam boyu onur ödülüne layık görülürken, Umut Akyürek, Bora Gencer, Oktay Ertuğrul, Selen Görgüzel, Nadide Sultan, Engin Benli, Ümit Karan, Çağlayan Topaloğlu, Ozan Orhon ve Erkal Sonel sanat dünyasından ödül aldı. Basın camiasını temsilen Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Muammer Kapucuoğlu, Evren-Evrim Yaşlak, Ece Pirim ve Ali Çiçek ödüllerin sahibi oldu.

Haberler.com'a en iyi haber sitesi ödülü! İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde yıldızlar geçidi

HABERLER.COM'A YILIN EN İYİ HABER SİTESİ ÖDÜLÜ

Haberler.com'a da yılın en iyi haber sitesi ödülü verildi. Ödülü Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe aldı.

Geçirdiği hastalık ve devam eden tedavi sürecine rağmen hayranlarını sahnede selamlayan usta sinema sanatçısı Aydemir Akbaş, ayakta durmakta güçlük çekince sahnede sandalye ile konuşmasını gerçekleştirdi.

Haberler.com'a en iyi haber sitesi ödülü! İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde yıldızlar geçidi

İş dünyasında önemli sektörlerde lider pozisyonda olan Abdurrahman Karabaş, Taner Kalay, Burak Gezersu, Şenay Araç, Tuğba Köken, Pelin Arslantürk, Beytullah Şentürk ve Av. Talat Niyazi Arman da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Organizasyonda, Gazze'de hayatını kaybeden sivil halk, kadına yönelik şiddet ve hayvan hakları konusunda yaşanan zaafiyetler yüksek sesle protesto edildi.

Gökay Kalaycıoğlu, Bircan Bali, Spor, Eğitim, İş Dünyası, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Yıldızlar Parladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 20:05:02. #1.12#
SON DAKİKA: İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Yıldızlar Parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement