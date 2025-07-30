Hibrit Bisiklet Projesi ile Yakıt Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hibrit Bisiklet Projesi ile Yakıt Tasarrufu

Hibrit Bisiklet Projesi ile Yakıt Tasarrufu
30.07.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Ömür Topçu, bisikletine motor takarak yakıt tasarrufu sağladı, elektrikli motor eklemeyi hedefliyor.

DÜZCE'de Ömür Topçu (43), kendisine ait bisiklete içten yanmalı 48 CC'lik motor taktı. Topçu, motorlu hale getirdiği ve düz yolda 30 kilometre hıza kadar çıkabilen bisikletini, 100 kilometrede 3 litre yakıt tüketimiyle günlük hayatında kullanmaya başladı. Topçu, "Kendi işimden evime gelebiliyorum, gündelik işlerimi halledebiliyorum. Bu şekilde bir sistem yaptım" dedi.

Düzce'de özel bir firmada çalışan Ömür Topçu, kendisine ait bisiklete 48 CC'lik içten yanmalı motor taktı. 25 yıldır Düzce'de yaşayan Topçu, düz yolda 30 kilometre hıza kadar çıkabilen bisikletiyle, özel bir firmada tekniker olarak çalıştığı işine gidip gelirken, günlük işlerini de halletmeye başladı. 100 kilometrede 3 litre yakıt yakan bisikletiyle hem zamandan hem de masraftan tasarruf ettiğini belirten Ömür Topçu, "Zincir dişli sistemini, gergisini bir de bisikletimin kendi orijinal zincir kısmını vites kısmını boşta bırakmadım. Hibrit bir sistem oldu aslında. Motorun gücünün yetmediği yerde ben pedalı çevirerek aynı şekilde rampa yukarı çıkabiliyorum. 20-25 kilometre hızla da olsa çıkabiliyorum rampa yukarı. Trafikte kenarda seyredebiliyorum. Kendi işimden evime gelebiliyorum. Kendi gündelik işlerimi halledebiliyorum. Bu şekilde bir sistem yaptım. İki zamanlı eski mobilet motorlarından 48 CC bir motor gücüne sahip. Ayriyeten bir debriyaj kavramasına sahip. Elle kontrollü ayakla tahrik verip çalıştırabiliyoruz. Maksimum hızım 10 derecelik bir eğim de 40 kilometre, rampa aşağı inerken 50 kilometreyi buluyor. Düz yolda ise 30 kilometre hızda seyredebiliyorum" dedi.

HEDEFİ, ÖN TEKERE DE ELEKTRİKLİ MOTOR KOYMAK

Bisikletine kurduğu sistemle yakıt tasarrufu da sağladığını belirten Topçu, hedefinin bisikletine elektrikli motor da ekleyerek hibrit şekilde kullanmak istediğini ifade ederek, "Benzin fiyatları 50 küsur lira olunca şu anda eminim en minimal yakan bir araç da olsa Düzce'ye gidiş-geliş 90 liralık bir benzin harcar. Ama ben bununla 100 kilometreyi 3 litrelik benzinle katedebiliyorum. Bu da ideal bir yakıt sarfiyatı. Motorun iki zamanlı bir motor olduğunu düşünürsek, enjeksiyonlu bir sistem olmadığını düşünürsek 3 litre gayet ideal. Çünkü ben iş yerinden çıktığım zaman eve istediğim yoldan da gitsem, kestirme yoldan da gitsem gideceğim kilometre belli. 100 kilometrede bir deponun içerisine aslında yarım litre benzin kalıyor. Şimdi bunda düşündüğüm bir şey daha var. Ön tekere elektrikli bir motor koyup, bu motorla bu iki zamanlı benzinli motoru entegre ile çalıştırıp yaklaşık 60 kilometre kadar bir hıza ulaşabilmek. Elektrik ve benzini aynı anda kullanabilmek. Bunu normal bir bisikletle yapabilirsem çok şeyin öncüsü olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hibrit Bisiklet Projesi ile Yakıt Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

11:31
Tsunami dalgaları Hawaii’ya ulaştı İşte ilk görüntüler
Tsunami dalgaları Hawaii'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler
10:50
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı Taciz iddiası vahim
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:51:52. #7.12#
SON DAKİKA: Hibrit Bisiklet Projesi ile Yakıt Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.