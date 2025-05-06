Hıdırellez Antalya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yaşam

Hıdırellez Antalya'da Coşkuyla Kutlandı

Hıdırellez Antalya\'da Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Hıdırellez'de vatandaşlar, dileklerini denize bırakarak kutladı; duygusal anlar yaşandı.

06.05.2025 09:49
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ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na akın etti. Bazı kişilerin dua ettiği, bazılarının da namaz kıldığı görüldü.

Baharın habercisi olan Hıdırellez, Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini, çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Dileklerini akşam hazırlayamayanlar ise şelalenin başında yazdı. Bazı kişiler, denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua ederken, bazıları ise sahil kenarında oturarak Kur'an okuyup namaz kıldı.

Bu sene Hıdırellez için Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin yoğunluğu dikkati çekti. Yazdan kalma havayla beraber vatandaşlar, günün ilk ışıklarında soluğu sahilde aldı. Sahile gelenler dualarını edip dileklerini suya attıktan sonra bir süre kumsalda oturdu.

DİLEKLER ŞELALEDEN BIRAKILDI

Yine çok sayıda kişi, dileklerini gerçekleştirmek umuduyla Gençlik Parkı'na akın etti. Vatandaşlar, ellerinde dilek kağıtları ve gül yapraklarıyla Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada yoğunluk oluşturdu. Yaşlısından gencine birçok kişi dileklerini şelaleye bırakırken, kimileri ise kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakmadan önce mum yaktı. Bazı kişiler de dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı parkta, geleneksel Hıdırellez ritüelleri güneş doğana kadar sürdü.

'SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR DİLEDİK'

Her yıl düzenli olarak dileklerini denize bıraktığını belirten Bircan Yılmaz, "Kırmızı bir kesenin içine hem dileklerimizi yazarız hem de bozuk para koyarız. Akşamdan bir gül dibine ya da saksıya bırakırız. Sabah erken saatlerinde de şelaleye gelip dileklerimizi suyla buluştururuz. Çocuklarımız için dileklerde bulunduk. Sağlık, mutluluk ve huzur diledik" dedi.

Evde de farklı ritüeller yaptıklarını kaydeden Duygu Duymazer ise "Başta sağlık, mutluluk ve huzur diledik. Ülkemiz için barış dolu bir yıl olmasını istiyoruz. Ekonomik açıdan daha iyi bir hayat diledik. 9 yıldır bu geleneği devam ettiriyorum. Cüzdanımı ve camları akşamdan açık bırakıyorum. Evin içinde küçük kaselere şeker, tuz ve pirinç koyup evin farklı noktalarına yerleştiriyorum. Dileklerimi yazdığım kağıdı da erkenden gelip denize atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAMANLA GELENEK VE MODERNLİK İÇ İÇE GEÇTİ'

Hıdırellez ritüellerinin yıllar içinde değişiklik gösterdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Halk Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, "Hıdırellez, genel olarak bir bahar bayramı gibi algılansa da aslında daha derin bir anlam taşır ve bir 'yılbaşı' olarak kutlanır. Hıdırellez, yeniden doğuşu ve başlangıcı temsil eder. Hem günlük yaşamımızın bazı aşamalarını bu törenle ilişkilendiririz hem de geleneksel kültürümüzün unsurlarını bu inançtan beslenen öğelerle süsleriz. Zamanla gelenekle modernlik iç içe geçti. Eskiden daha geleneksel ritüellerle kutlanırken, bugün bu kutlamalar modern bir form kazandı. Ancak insanlar hala bu kültüre bağlı kalıyor. Başlangıçta, Hıdırellez daha çok dinsel ögeler içeren, ritüel kökenli bir yapıdaydı. Eskiden Hıdırellez'de suyun etrafında dolaşmak, çimenlerde yuvarlanmak, ateş yakmak ve onun üzerinden atlamak gibi ritüeller yapılırdı. Bugün ise inanç unsurları zayıfladığı için kutlamalar daha çok eğlenceye dönüştü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hıdırellez Antalya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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