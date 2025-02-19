İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan

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İstanbul'un tarihi mezarlıklarından biri olan Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan bir mezar taşı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Halil Ağa isimli kişinin mezar kitabesinde, ölüm sebebi olarak "Karı dırıltısı" yazılı... Peki bu mezar taşının hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

19.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:42
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadığı öğrenilen Halil Ağa'nın rivayete göre eşlerinden yana pek yüzü gülmemiş. İlk eşiyle sorunlu bir ilişkisi olan Halil Ağa, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış.

ANNESİ DE GELİNLERLE SORUN YAŞADI

İki eşiyle de sorunlar yaşayan Halil Ağa'nın sıkıntılarına bir de annesinin gelinleriyle olan kavgaları da eklenince günleri, ayları ve hatta yılları üçü arasındaki bitmek bilmeyen sorunlarla mücadele etmekle geçmiş.

İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan

EŞLERİNDEN İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Zamanla sıkıntıdan yatağa düşen ve dünyadan göçüp gitmeden önce iki eşinden de intikam almak isteyen Halil Ağa, dönemin imamlarından birinin yanına giderek öldükten sonra mezar taşına "Karı dırıltısından öldü" başlıklı şöyle bir cümle yazdırılmasını istemiş;

Merhum ve mağfûr

İla rahmeti Rabbihi'l-Gafur

Karı dırıltısından vefât eden

Es-Seyyid Halil Ağa

Ruhuna Fatiha

Sene 1260 (1844)"

İstanbul\'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan

Kültür Sanat, İstanbul, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çil:
    Allâh rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 52 0 Yanıtla
  • OkeyOyna COM:
    Şimdi bunun neresi haber? 5 40 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Günlerdir özcan deniz ile ilgili saçma sapan haberler duyuyordu bu onlardan çok daha iyi geldi 21 4 Yanıtla
  • Rasim b:
    sene bin 900 çift sıfırın haberi 3 6 Yanıtla
  • ayşe onat:
    eee vaktiyle kaşınmış, hayatta kaşımış.Allah rahmet eylesin 2 5 Yanıtla
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