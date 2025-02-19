Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadığı öğrenilen Halil Ağa'nın rivayete göre eşlerinden yana pek yüzü gülmemiş. İlk eşiyle sorunlu bir ilişkisi olan Halil Ağa, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış.
İki eşiyle de sorunlar yaşayan Halil Ağa'nın sıkıntılarına bir de annesinin gelinleriyle olan kavgaları da eklenince günleri, ayları ve hatta yılları üçü arasındaki bitmek bilmeyen sorunlarla mücadele etmekle geçmiş.
Zamanla sıkıntıdan yatağa düşen ve dünyadan göçüp gitmeden önce iki eşinden de intikam almak isteyen Halil Ağa, dönemin imamlarından birinin yanına giderek öldükten sonra mezar taşına "Karı dırıltısından öldü" başlıklı şöyle bir cümle yazdırılmasını istemiş;
Merhum ve mağfûr
İla rahmeti Rabbihi'l-Gafur
Karı dırıltısından vefât eden
Es-Seyyid Halil Ağa
Ruhuna Fatiha
Sene 1260 (1844)"
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan - Son Dakika
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