İstanbul'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler hafta sonu tatilinde çocuklarıyla park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Avcılar Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, kimi çimlere serdiği örtüde ailesiyle piknik yaptı. Çocuklar parkta oynayarak eğlenirken bazıları sahil yolunda bisiklet sürdü. Gölge alanları değerlendirenler hamak kurarak dinlenmeyi tercih etti. Bazıları bisikletleriyle sahili turlarken bazıları ise deniz manzarasında sohbet etmeyi tercih etti.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da Hafta Sonu Güneşli Havada Yoğunluk - Son Dakika
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