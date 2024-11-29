İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı

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Şahane Cuma adı ile tanınan indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren alışveriş için beklemeye başladı. Esenyurt'ta bir AVM önünde bekleyenler ise, metrelerce kuyruk oluşturdu.

29.11.2024 12:41  Güncelleme: 13:01
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Dünyanın hemen hemen her yerinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun bir sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla koşarak içeri girdi. Şahane Cuma'nın indirimlerinden yararlanmaya başladılar.

"06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ"

Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin isimli kadın, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz" dedi.

"ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR"

Kuyrukta bekleyenlerde Batuhan Özmen ise "Alışveriş sırasına girdik. Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence" ifadelerini kullandı.

İstanbul\'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
Kaynak: DHA

Alışveriş, Esenyurt, İstanbul, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Hasan Vanlı:
    başlığı görünce bende camiye cuma namazı için akın ettiler sandım 99 16 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Bugün Cuma namazı vardı. Acaba kaç tanesi gitti 73 19 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    CAMİYEDE AYNİ ŞEKİLDE BEKLİYORUZ İNŞALLAH 50 19 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Enayi millet , sonra açız diye ağlar 50 10 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    bende cuma namazı kuğruğu anladım 41 13 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Bende namaz kilacaklar sandim 22 10 Yanıtla
  • McA !:
    Kuyruğun yarısından fazlası Araplardır. 17 14 Yanıtla
  • recep akçaoğlu:
    ben de cuma namazı kuyruğu sandım.. 22 8 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Allah bu kadınlara hidayet versin 16 2 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    habere bak...Son dakikanın gereksiz satır aralığı... Yandaş yalakalar... 9 8 Yanıtla
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