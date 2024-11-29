İstanbul\'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı

Yaşam

Dünyanın hemen hemen her yerinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun bir sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla koşarak içeri girdi. Şahane Cuma'nın indirimlerinden yararlanmaya başladılar.

"06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ"

Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin isimli kadın, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz" dedi.

"ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR"

Kuyrukta bekleyenlerde Batuhan Özmen ise "Alışveriş sırasına girdik. Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence" ifadelerini kullandı.