Aydos Millet Ormanı, Murat Kurum\'un katılımıyla hizmete açıldı

Sosyal Donatıları ile ilçede yaşayan her kesimden insanın vaktini geçireceği 7'den 70'e tüm vatandaşlara adeta nefes olacak, doğal güzelliği ile ilçenin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor olacak olan Aydos Millet Ormanı Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı.
17 Mart Pazar günü gerçekleşen açılış programına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Vedat Demiröz, İsmail Erdem, Hulki Cevizoğlu ,Oğuz Üçüncü, Rabia İlhan İlçe Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı konuşmada "Bugün ilçemizin çehresini değiştirip, güzelliğine güzellik katacak ve hemşerilerimiz için adeta huzur merkezi olacak Aydos Millet Bahçesini hizmete açıyoruz. Bu harika eserin oluşmasındaki emekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. İkinci dönemde Gerçek Belediyecilik anlayışıyla 7/24 çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise konuşmasında Yeni dönem ile ilgili projeleri hakkında vatandaşlara seslendi. İstanbul'un kaynağını İstanbul halkı için harcayacaklarını belirten Kurum Konuşmasında " Tam 51 tane millet bahçesi başlattık. 81 ilde bakın 81 ile hizmet ettik 81 ile 72 Milyon metrekare millet bahçesi kazandırırken burada İstanbul'da da 51 tane millet bahçesini yaptık. Bugün de 240 bin metrekare büyüklüğe sahip Aydos Millet Bahçemizi sunuyoruz. İnşallah burası İstanbul'un buluşma noktası olacak. Burada gençlerimiz ve ailelerimiz vakit geçirecek. Vatandaşımız huzurlu olsun istiyoruz. Deprem riskini ortadan kaldırmak için orada 5 yılda 650 bin konutumuzu yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. 650 bin konutu nasıl yapacaksın diyorlar, 650 bin konutu biz geçmişte nasıl yaptıysak aynı anlayışta yapacağız, aynı anlayışta mücadele edeceğiz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Sancaktepe'nin parasını Sancaktepe'ye harcayacağız, geleceğimiz için harcayacağız. Sancaktepe'nin kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz" dedi.
2400m2 Çevre dostu alanı,koşu parkuru, bisiklet yolu, piknik alanları,çocuk oyun alanları ve bir çok etkinlik alanı bulunan Sancaktepe Millet Bahçesi'nde, birçok değişik tür ve cinste ağacın yanında yürüyüş alanları, koşu parkuru, gölet yer alıyor.
Son Dakika › Yaşam › Aydos Millet Ormanı, Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı - Son Dakika
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