İzmir'de Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi Yüzde 13,88 - Son Dakika
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Yaşam

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi Yüzde 13,88

İzmir\'de Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi Yüzde 13,88

TÜBA üyesi Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı'nın su seviyesinin %13,88'e düştüğünü açıkladı.

05.11.2024 10:39
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TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in yüzde 30'luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 13,88'e düştüğünü belirterek, "Kasım ayı da kurak geçecek. Yüzde 10'ların altına düşebilir. Yapmamız gereken suyumuzu dikkatli kullanmak" dedi.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 30'luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 28,61 olan su seviyesi, bugün yüzde 13,88'e düştü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 15,06 olan su seviyesi, yüzde 13,19 oldu. Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl 14,40 iken bu sene 9,38'e düştü. Güzelhisar Barajı'nda geçen yıl 58,50 olan doluluk, bu sene 65,74'e çıktı. Gördes Barajı'nda geçen yıl 2,13 iken bu sene 2,32'e çıktı. Son olarak Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise geçen yıl 20,66 olan doluluk 7,94'e düştü.

'BU, ÇOK CİDDİ BİR DÜŞÜŞ'

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 13,88'e düştüğünü belirtip, "Tahtalı, İzmir'in en önemli kullanma suyu barajı. 300 milyon metreküplük bir hacmi var. Türkiye'nin de önemli kullanma suyu barajlarından. İzmir'in yaklaşık yüzde 30'luk su ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Dolu olduğu dönemlerde bu oran daha da fazlasını karşılar. Şu an barajdaki doluluk oranı 13,88'e düştü. Geçen yıl bu dönem yüzde 28 civarındaydı. Yüzde 15'lik bir eksiklik var; bu, çok ciddi bir düşüş. Geçen yılın en düşük oranı yüzde 27 ile 15 Aralık'ta oldu. Kasım ayında da bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yüzde 10'un altına düşebilir. İzmir suyunun doğru kullanılması için bu son bir uyarı" dedi.

'FAKİRİN DE FAKİRİYİZ'

Hatalı su kullanımının devam etmesi halinde gelecek kurak dönemin büyük sorunlara yol açacağını dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Türkiye'deki kişi başı su potansiyeli, yılda yaklaşık 1340 bin metreküp civarlardadır. Bin metreküp ise fakirlik sınırı. İzmir'de şu anda kişi başı su potansiyeli 600 metreküp. Fakirin de fakiriyiz. Onun için suyumuzu çok dikkatli kullanmamamız lazım" diye konuştu.

'SON 16 YILIN EN KURAK YILI'

Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılından sonra en düşük seviyesinin gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Su seviyesi, 2008 yılında yüzde 2'lere kadar düşmüştü. 1997 yılında yapılan bu baraj, o dönem yeni yeni doluyordu. Daha dolmadan dipleri görmüştü. Ama 2009 yılından sonra iyi yağışların etkisiyle yüzde 80'leri gördü. 2020 yılına kadar ortalamanın altında geçen 2013 ve 2017 yılları dışında yağmurlar iyiydi. Şahane bir dönem geçirdik. 2020'de yüzde 78'lerde olan su seviyesi, bugün yüzde13,88'e düştü. Son 16 yılın en kurak yılı. Kasım ayı da kurak geçecek. Yüzde 10'ların altına düşebilir. Ancak martın sonunda doyurucu yağışlarla birlikte biraz rahatlayacağız. Yapmamız gereken suyumuzu dikkatli kullanmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İzmir'de Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi Yüzde 13,88 - Son Dakika

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