İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi - Son Dakika
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Yaşam

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir\'de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir'de toplu ulaşım araçlarına yüzde 25 oranında zam geldi. Yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti 10 TL oldu. 17.72 TL olan öğretmen biniş ücreti ve 480 TL olan Öğrenci Abonman Kartı'nın ise ücreti değişmedi. Yeni tarife yarından (12 Nisan) itibaren geçerli olacak.

11.04.2025 16:13
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesine, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

TAM BİNİŞ 25 TL OLDU

Kent merkezinde toplu ulaşımda geçerli olan tam tarifede yüzde 25 oranında artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek. Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında fiyat değişikliğine gidilmedi.

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

90 DAKİKA UYGULAMASI DEVAM EDECEK

90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması ile yolcular, bu saat aralıklarında yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

DİĞER ZAMLI TARİFELER

Diğer tarifelerde ise zamlı fiyatlar şöyle oldu; B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL/ Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL/ Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL/ Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 39,98 TL.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic:
    ak troller kooossuuuunnn. İzmir'de 25 lira olmuş. daha dün elektrige rekor zam gelmemiş gibi yapalım bunları elestirelim koşunnnn. akp nin kalesi olan şehirlerde toplu taşıma daha pahalı ama biz gene de bunları taslayalim. yetisiiinnnnnn 2 2 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    olsun ama onlar layik 0 1 Yanıtla
  • Batuhan Işık:
    fenasi kerim :) 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Nerde Bu Troll ordusu cıkın yorum yapın. hahoooo havar edin.. Hadii 0 0 Yanıtla
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