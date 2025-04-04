Kadıköy'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz? - Son Dakika
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Kadıköy'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz?

Kadıköy\'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz?

Haberler.com olarak Kadıköy'de sokak röportajına çıktık ve vatandaşlara "Bir zaman makineniz olsaydı hangi yıla dönmek isterdiniz?" sorusunu sorduk. Gençler, İstanbul'un fethine ve Atatürk dönemi yeniliklerine gitmek isterken, yaşlılar ise geçmişteki samimi ilişkileri özleyerek, gençlik yıllarına dönmek istediklerini belirttiler. Farklı dönemlere duyulan ilgi, zaman yolculuğuna olan hayali artırdı

04.04.2025 15:45
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Zaman yolculuğu, bilim kurgu eserlerinde sıkça karşımıza çıkan ve insanları etkileyen bir tema. Zaman makinesinin icadı ise hayal gücümüzü harekete geçirirken, tarihsel merakımızı da besliyor. Peki, gerçek hayatta bir zaman makinesine sahip olsak, hangi döneme yolculuk etmek isterdik? Bu soruyu bugün Kadıköy'de vatandaşlara sorduk ve çok farklı cevaplar aldık.

Kadıköy'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz?

GENÇLER İSTANBUL'UN FETHİNE DÖNMEK İSTİYOR

"Zaman makineniz olsa hangi yıla giderdiniz?" sorusuna karşı genç vatandaşlar, tarihî olayları yakından görmek istediklerini belirtti. Birçok genç, İstanbul'un fethine dönüp Fatih Sultan Mehmet'i görmek, o dönemde yaşananları gözlemlemek istediklerini söyledi. Özellikle, gemilerin karadan yürütülmesi gibi tarihi anları gözlemleme arzusu, gençlerin zaman yolculuğuna duyduğu ilginin en büyük göstergesiydi.

ATATÜRK DÖNEMİ VE 1920'LER: YENİLİKLERE TANIKLIK İSTEYENLER

Bir diğer grup ise 1920'li yıllara dönmeyi tercih etti. Atatürk'ün inkılaplarına ve Cumhuriyetin ilk yıllarına şahit olmak isteyen bazı vatandaşlar, bu dönemdeki toplumsal ve kültürel değişimi gözlemlemenin heyecan verici olacağını ifade etti. Genç yaşlarda Atatürk'ün yaşadığı dönemi görmek isteyenler, o dönemin değişim rüzgarlarının etkileyici olduğuna dikkat çekti.

YAŞLILAR GEÇMİŞTEKİ SICAK İLİŞKİLERİ ÖZLÜYOR

Daha yaşlı vatandaşlarımız ise 40-50 yıl öncesine, gençlik yıllarına dönmek istediklerini belirttiler. Onlar için geçmişin anlamı, sadece tarihî olaylarla değil, aynı zamanda toplumsal ilişkilerle de ilintiliydi. O yıllarda akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerinin çok daha sıcak, samimi ve güçlü olduğunu söyleyen yaşlı vatandaşlar, günümüzde bu değerlerin kaybolduğuna üzülerek, o güzel zamanları özlediklerini ifade ettiler.

Kadıköy'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz?

ZAMAN YOLCULUĞU: FARKLI DÖNEMLER, FARKLI ARZULAR

Zaman yolculuğu, her bireyin farklı dönemlere duyduğu ilgi ve geçmişe dair farklı hayalleriyle şekilleniyor. Kimisi tarihin gizemli anlarına tanıklık etmek isterken, kimisi de eski zamanların sosyal ilişkilerini yeniden yaşamak arzusunu taşıyor. Zaman makinesi hayalini kuran her bir vatandaş, geçmişe veya geleceğe doğru yapacağı yolculuğun kendisine farklı bir tat vereceğini belirtti.

Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz bu röportajlar, insanların geçmişe olan özlemlerini ve farklı dönemlere olan ilgilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Zaman makinesinin icadı gerçekleşse, kimisi tarihî bir döneme, kimisi ise geçmişin daha samimi, sıcak ilişkilerine dönmeyi tercih edecek gibi görünüyor.

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Son Dakika Yaşam Kadıköy'de Zaman Yolculuğu Röportajı: Hangi yıla dönmek isterdiniz? - Son Dakika

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