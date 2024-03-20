Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cüneyt mahallesinde 8 yıl önce başlatılan Ramazan ayı boyunca kapı kapı iftar geleneği devam ediyor. Mahalle sakinleri her akşam farklı bir kişi tarafından karşılanan iftar yemeklerini kapılarına servis ediyor. Bu gelenek, pandemi sürecinde de devam ediyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, Ulukışla Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi. İlçe ve ilçeye bağlı beldelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları besleme istasyonları kuruldu. Bu istasyonlar sayesinde hayvanların su ve mama ihtiyaçları düzenli olarak karşılanacak. Ulukışla Kaymakamlığı personelleri ise istasyonlara düzenli mama ve su dağıtacak. Ayrıca, kurulan besleme odaklarının üzerindeki yazılarla vatandaşa yasal uyarı yapıldı ve hayvanların beslenmelerine engel olmanın suç olduğu belirtildi.
Başkanlık Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Abdurrahman için Bayburt'ta veda yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer kurum amirleri katıldı. Programda konuşan Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci, Müftü Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda kadınlardan birinin açık camdan diğer kadın sürücüyü yumrukla darbettiği görüldü. Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı. Kazada, 8'i öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Eldivan, konuklarla sohbet ederek kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve yaşlılara hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermenin önemine vurgu yaptı. 'Kuşaklar Arası Buluşmalar' projesi kapsamında çocuklar da yaşlılarla bir araya getirildi. Yemek sonrası Vali Eldivan, yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. Programa Vali Eldivan'ın yanı sıra diğer ilçe yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Adana'da hava şartlarının kötüleşmesi üzerine deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan 3 genç, sualtı polisleri tarafından kurtarıldı. Gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler ve 'gemi adamlar' tarafından kurtarıldılar.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında, evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi sakinlerinden Abdülkerim Arıcı'nın evini ziyaret eden Kaymakam Nurhalil Özçelik, Ramazan ayının manevi havasını birlikte solumak ve devletin vatandaşla buluşmasını sürdürmek amacıyla iftar sofralarına konuk oldu. Kaymakam Özçelik, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek çözüm aşamasında yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden imam Hasan İzci ve eşi Makbule İzci, Balıkesir'in Havran ilçesinde defnedildi. Kazanın teravih sonrası dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.
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