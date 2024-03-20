Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yaşam

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar olan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.

20.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:13
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AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş, Deprem, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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