Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Siirt'in Baykan ilçesinde patates yüklü bir kamyonet arıza yapınca, sürücüsü zarar gören patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Baykan- Bitlis kara yolunda seyir halindeki patates yüklü kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında durmak zorunda kaldı. Sürücü, zarar gören patatesleri yola boşalttı. Patateslerin alınmasına izin verilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kısa sürede bölgeye akın etti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların yola dökülen patatesleri poşetlere doldurarak evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü. Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.