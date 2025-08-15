Kapuz Kanyonu'nda Çöp Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kapuz Kanyonu'nda Çöp Sorunu

15.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki Kapuz Kanyonu, kirlilik nedeniyle ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratıyor.

ANTALYA'da, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ilgi çeken Kapuz Kanyonu, ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaşatıyor. 15 yıldır kanyona gelen ve kendi imkanlarıyla çöp toplayan Bülent Doğan (48), "Burası doğal bir hazine ama çöplerin içinde yaşamaya mahkum edildik" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Antalya'da yaşayan Bülent Doğan, Kapuz Kanyonu'na 15 yıldır haftada 2-3 kez geldiğini belirtti. Ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık geldiği bölgede gördüğü kirlilikten rahatsız olduğunu söyleyen Doğan, "Defalarca şikayet ettim, jandarmaya bildirdim. Bundan 10 gün önce başladığım temizlikte, boğaza kadar olan bölümde 10 çuval çöp topladım. O çöpler bile günlerce burada bekledi, ancak utanıp sonradan aldılar. Kimse buraya düzenli temizlik için gelmiyor" dedi.

YENGEÇTEN KAPLUMBAĞAYA CANLI YAŞAMI TEHDİT ALTINDA

Kanyonda yaşayan yengeçler ve kaplumbağaların çöpler yüzünden zarar gördüğünü dile getiren Doğan, "Poşetlerin içinde yengeçler var, minicik kaplumbağalar var. Hem suyun içinde hem kıyıda çöp bırakılıyor. Biz burayı seviyoruz, ailemizle huzur içinde vakit geçirmek istiyoruz ama bu kirlilik izin vermiyor" diye konuştu.

Kapuz Kanyonu'nun yaz aylarında özellikle Rus turistler başta olmak üzere çok sayıda yabancı ziyaretçi çektiğini söyleyen Doğan, "Yukarıdaki Güver Uçurumu'ndan başlayan yürüyüşle buraya kadar gelenler, kirlilik ve güvenlik eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğruyor. Burada ne temizlik ne güvenlik görevlisi var. En azından iki güvenlik personeli olsa, turistler daha cesaretle gelir. Pislik ve başıboşluk yüzünden korkup geri dönüyorlar" dedi.

'GENÇLER ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYOR'

Bölgeyi kullanan kitlelerin de sorunlu olduğunu ifade eden Doğan, "Buranın güzelliği korunmuyor. Gençler geliyor; yiyor, içiyor, pisliğini bırakıp gidiyor. Biz toplamak zorunda değiliz. Devletin hem temizlik hem de ceza uygulaması yapması gerekiyor" diye konuştu.

'SADECE GÜZEL YERLERİ GÖSTERİYORLAR, GERÇEĞİ GİZLİYORLAR'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doğan, "Herkes sadece en güzel manzaraları çekip paylaşıyor. Çöp ve kirliliğin olduğu yerler gösterilmiyor. Oysa yol boyunca yürüyen biri her şeyin ne kadar kirli olduğunu görebilir. İnsanlar internette gördüğü o manzaraya kanarak geliyor ama apayrı bir tabloyla karşılaşıyor. Bu görüntüler gösterilse belki devlet de daha fazla ilgilenir" ifadelerini kullandı.

'NASIL BULDUYSANIZ ÖYLE BIRAKIN'

Kapuz Kanyonu'nun doğal güzelliğinin korunmasını isteyen Doğan, "Biz buraya geldiğimizde nasıl bulduysak öyle bırakılmasını istiyoruz. Pisliğini toplayıp götürmek çok basit. Ama insanlar bunu yapmıyor. Devlet, pislik atanlara ceza uygulamalı ve düzenli temizlik yapmalı. Avrupa'daki gibi pırıl pırıl olursa, turistler buraya akın eder" dedi.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kapuz Kanyonu'nda Çöp Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı hediye Yine sayılarla mesaj verdi Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı hediye! Yine sayılarla mesaj verdi
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
09:54
Bakan Şimşek ’Tarihi zirve’ diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:52
Galatasaray’da beklenen ayrılık
Galatasaray'da beklenen ayrılık
14:49
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 10:41:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kapuz Kanyonu'nda Çöp Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.