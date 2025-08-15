Kapuz Kanyonu'nda Çöp Sorunu

ANTALYA'da, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ilgi çeken Kapuz Kanyonu, ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaşatıyor. 15 yıldır kanyona gelen ve kendi imkanlarıyla çöp toplayan Bülent Doğan (48), "Burası doğal bir hazine ama çöplerin içinde yaşamaya mahkum edildik" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Antalya'da yaşayan Bülent Doğan, Kapuz Kanyonu'na 15 yıldır haftada 2-3 kez geldiğini belirtti. Ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık geldiği bölgede gördüğü kirlilikten rahatsız olduğunu söyleyen Doğan, "Defalarca şikayet ettim, jandarmaya bildirdim. Bundan 10 gün önce başladığım temizlikte, boğaza kadar olan bölümde 10 çuval çöp topladım. O çöpler bile günlerce burada bekledi, ancak utanıp sonradan aldılar. Kimse buraya düzenli temizlik için gelmiyor" dedi.

YENGEÇTEN KAPLUMBAĞAYA CANLI YAŞAMI TEHDİT ALTINDA

Kanyonda yaşayan yengeçler ve kaplumbağaların çöpler yüzünden zarar gördüğünü dile getiren Doğan, "Poşetlerin içinde yengeçler var, minicik kaplumbağalar var. Hem suyun içinde hem kıyıda çöp bırakılıyor. Biz burayı seviyoruz, ailemizle huzur içinde vakit geçirmek istiyoruz ama bu kirlilik izin vermiyor" diye konuştu.

Kapuz Kanyonu'nun yaz aylarında özellikle Rus turistler başta olmak üzere çok sayıda yabancı ziyaretçi çektiğini söyleyen Doğan, "Yukarıdaki Güver Uçurumu'ndan başlayan yürüyüşle buraya kadar gelenler, kirlilik ve güvenlik eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğruyor. Burada ne temizlik ne güvenlik görevlisi var. En azından iki güvenlik personeli olsa, turistler daha cesaretle gelir. Pislik ve başıboşluk yüzünden korkup geri dönüyorlar" dedi.

'GENÇLER ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYOR'

Bölgeyi kullanan kitlelerin de sorunlu olduğunu ifade eden Doğan, "Buranın güzelliği korunmuyor. Gençler geliyor; yiyor, içiyor, pisliğini bırakıp gidiyor. Biz toplamak zorunda değiliz. Devletin hem temizlik hem de ceza uygulaması yapması gerekiyor" diye konuştu.

'SADECE GÜZEL YERLERİ GÖSTERİYORLAR, GERÇEĞİ GİZLİYORLAR'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doğan, "Herkes sadece en güzel manzaraları çekip paylaşıyor. Çöp ve kirliliğin olduğu yerler gösterilmiyor. Oysa yol boyunca yürüyen biri her şeyin ne kadar kirli olduğunu görebilir. İnsanlar internette gördüğü o manzaraya kanarak geliyor ama apayrı bir tabloyla karşılaşıyor. Bu görüntüler gösterilse belki devlet de daha fazla ilgilenir" ifadelerini kullandı.

'NASIL BULDUYSANIZ ÖYLE BIRAKIN'

Kapuz Kanyonu'nun doğal güzelliğinin korunmasını isteyen Doğan, "Biz buraya geldiğimizde nasıl bulduysak öyle bırakılmasını istiyoruz. Pisliğini toplayıp götürmek çok basit. Ama insanlar bunu yapmıyor. Devlet, pislik atanlara ceza uygulamalı ve düzenli temizlik yapmalı. Avrupa'daki gibi pırıl pırıl olursa, turistler buraya akın eder" dedi.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,