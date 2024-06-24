Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Karayip Korsanları filminde rol alan ve dünya çapında tanınan profesyonel sörfçü Tamayo Perry, Oahu'nun Malaekahana Plajı'nda köpekbalıklarının saldırısına uğradı. Sağlık ekipleri tarafından bir bacağı ve kolu kopmuş şekilde bulunan 49 yaşındaki Perry, kurtarılamadı.

24.06.2024 10:04
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Karayip Korsanları filminde de rol alan sörf efsanesi Tamayo Perry, dün Oahu'nun kıyılarında köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

UZUVLARI KOPTU

49 yaşındaki Perry, Malaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kol ve bacağı kopmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpekbalığı saldırısına uğradığını belirtti. Okyanus Güvenlik görevlileri saldırının ardından bölgede köpekbalığı uyarıları yayınladı. 1975 doğumlu Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve kariyerini Kuzey Kıyısı'nda sürdürmüştü.

Honolulu Okyanus Güvenliği Geçici Şefi Kurt Lager, "Tamayo Perry, tüm tarafından sevilen bir cankurtaran ve dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçüydü" diyerek başsağlığı diledi. Perry'nin ölümü, bu ay Oahu'da görülen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kaydedildi.

Karayip Korsanları oyuncusu ve sörfçü Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

12 YAŞINDA SÖRF YAPMAYA BAŞLADI

12 yaşında sörf yapmaya başlayan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak sessiz, yükselen yerel çocuk olarak tanındı. 1997'de en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan esinlenerek tüp sürüş stili geliştirdi. İki yıl sonra Pipeline Masters'ı kazandı oyuncu, 2005'te Pipeline'ın en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanındı. Karizması ve yetenekleri, ona Blue Crush, Lost, Karayip Korsanları: Garip Gelgitler ve Hawaii Five-0 gibi yapımlarda rol alma fırsatı sağladı.

Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Dünya, 3.Sayfa, Sinema, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

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