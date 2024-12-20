Kars'ta Geleneksel Kaz Gecesi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Yaşam

Kars'ta Geleneksel Kaz Gecesi Hazırlıkları Başladı

Kars\'ta Geleneksel Kaz Gecesi Hazırlıkları Başladı

Kars Arpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul'da düzenlenecek 'kaz gecesi' için 300 kazı kesip, doğal ortamda kurutmaya başladı. Dernek Başkanı Engin Yalçın, etkinlikte misafirlere ikram edilecek kazların özel olarak hazırlandığını belirtti.

20.12.2024 10:45  Güncelleme: 10:52
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Kars Arpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul'da düzenleyeceği 'kaz gecesi' için satın alınan 300 kaz kesilip, direklere asılarak kurutulmaya başlandı.

Kars Arpaçay Doğruyol Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce 'kaz gecesi'nin yapılacağı 28 Aralık'tan 1 gün önce kara yoluyla İstanbul'a götürülecek olan kazlar pişirilip, davetlilere ikram edilecek. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'kaz gecesi'nin muhteşem geçtiğini söyleyen Dernek Başkanı Engin Yalçın, "Tanesini 2 bin 500 liradan satın aldığımız kazları kesip, direklere çektiğimiz tellere asarak tamamen doğal ortamda kurutmaya başladık. Kazlar, güneşi, ayazı ve karı yedikten sonra İstanbul'a götürüp, 28'inde yapacağımız 'kaz gecesi'nde misafirlerimize ikram edeceğiz. Kaz etini merak edenleri gecemize bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR KİLO ET YEMEKTENSE, BİR PARÇA KAZ YEMEĞİ TERCİH EDERİM'

Kaz beslemenin bölgenin bir damak tadı olduğunu ifade eden Kars'ın Arpaçay ilçesin Doğruyol köyü Muhtarı Asim Öztürk ise "Kaz işinde kadınlarımıza büyük görev düşüyor. Civciv çıkması, bir çocuk gibi bakılmasından sonra Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kesilir. Daha sonra hijyenik bir şekilde temizlenir. Bir hafta tuzlu baskıda, iki hafta da güneş, ayaz ve kar altında dışarıda bırakılır. O şekilde misafirlere sunulur. Şahsen bir kilo et yemektense, bir parça kaz yemeği tercih ederim" dedi.

Haber - Kamera: Suat İNCEDERE/ ARDAHAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kars'ta Geleneksel Kaz Gecesi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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