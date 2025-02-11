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Yaşam

Kendi İşlerinin Patronu Oldular

Kendi İşlerinin Patronu Oldular

Kayseri'de Demirkan ve Hatice Arık çifti, yıllarca fabrikalarda çalıştıktan sonra oğullarının teşvikiyle kendi terzi dükkanlarını devralarak iş hayatına atıldılar. Eşleriyle birlikte çalışmanın mutluluğunu paylaşan çift, ekonomik özgürlüğün önemine de vurgu yapıyor.

11.02.2025 11:57  Güncelleme: 12:03
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KAYSERİ'de fabrikada kumaş dikim işleri yapan Demirkan (54) ve eşi Hatice Arık (46) çifti, oğullarının teşvikiyle kendi işlerinin patronu oldu. Yer altı çarşısında devraldıkları terzi dükkanını birlikte işleten çiftten Demirkan Arık, "Benim oğlum üniversitede okuyor, aynı zamanda yarı zamanlı olarak mağazada çalışıyor. Orada bir terzi, dükkanı devredilecekmiş. Oğlum, 'Baba başkasının işinde ne kadar çalışacaksın, kendi işinin patronu olursun. Burayı bir değerlendir istersen' dedi. O vesile ile burayı almış olduk. Eşimle her şeyi beraber yapıyoruz. Parayı beraber kazanıyoruz, beraber harcıyoruz" dedi.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk sahibi Demirkan ve Hatice Arık çifti, yıllarca çeşitli fabrikalarda kumaş dikim işleri yaptı. 3 yıl önce kendi işlerini yapmaya karar veren terzi çift, oğullarının teşvikiyle yer altı çarşısında terzi dükkanı devralarak, birlikte çalışmaya başladı. Kendi işini kuran Arık çifti, kıyafet tamiri ve dikim işi yapıyor. 1986 yılında terziliğe başladığını belirten Demirkan Arık, "İyi ki de başlamışım. İşimi severek yapıyorum. 1997 yılında Mersin'den Kayseri'ye gelip yerleştik. Konfeksiyonda çalışıyordum. Konfeksiyonda işimiz iyiydi. En azından geçiniyorduk. Daha sonra 2000 yılında arkadaşlarımın vesilesiyle büyük bir mobilya fabrikasına girdim. 7 sene de orada çalıştım. Orada mobilya ustası oldum. 2007 yılında da oradan ayrıldım. Eşimle beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde işe girdik. Yine terzilik işine devam ediyoruz. Benim oğlum üniversitede okuyor, aynı zamanda yarı zamanlı olarak mağazada çalışıyor. Orada bir terzi, dükkanı devredecekmiş. Oğlum, 'Düşünür müsün?' diye sordu. Önce şaka gibi geldi. Baktım adam ciddi. Konuştuk anlaştık. Oğlum, 'Baba başkasının işinde ne kadar çalışacaksın, kendi işinin patronu olursun. Burayı bir değerlendir istersen' dedi. O vesile ile burayı almış olduk. Eşimle her şeyi beraber yapıyoruz. Parayı beraber kazanıyoruz, beraber harcıyoruz. 24 saat beraberiz. O açıdan da çok iyi. Ben memnunum. Herkes hayata pozitif baksın. Karamsar olmasınlar. Bugün az ise yarın çok olur. Eşimle çalışmak iyi, arkadaşlarıma da tavsiye ederim" diye konuştu.

'EŞİMLE ÇALIŞMAK GÜZEL'

Evlendikten sonra eşinin mesleğine heveslenip terziliğe başladığını aktaran Hatice Arık ise "Eşimin mesleğine heveslendim. 'Atölyede ben de çalışayım' dedim. Beraber çalıştık. Sonrasında oğlum, 'Anne kendi işinizin patronu olun' dedi. Böylece başlamış olduk. Eşimle çalışmak güzel. Onun da dediği gibi artıları da var eksileri de. Ama genelde iyi anlaşırız. Bütün kadınlara ekonomik özgürlüklerini ellerine almalarını tavsiye ediyorum. Eşlerine destek olmak ve çocuklarını daha rahat büyütmek amacıyla çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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