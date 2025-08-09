Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kök hücre tedavisi deneyimini anlattı. Kardashian, iki yıl önce ağırlık kaldırırken omzunu yırttığını ve bunun "hayatını felç eden" bir ağrıya yol açtığını söyledi.

Ağrılarını hafifletmek için birçok yöntem denediğini ancak sonuç alamadığını belirten Kardashian, kök hücre tedavisini keşfettikten sonra Meksika'daki Eterna kliniğinde Dr. Adeel Khan ile tanıştığını ifade etti.

ANINDA SONUÇ ALDI

İlk tedavinin ardından hemen iyileşme hissettiğini söyleyen Kardashian, omzunun tam hareket kabiliyetine kavuştuğunu ve o günden beri normal olduğunu belirtti. Yıllardır süren kronik sırt ağrısı için de aynı yöntemi kullandığını dile getiren ünlü isim, tedavi sonrası "dayanılmaz" ağrılarının sona erdiğini vurguladı.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Kardashian, kök hücre tedavisinin yaşam kalitesini yükselttiğini belirterek, "Bedenimin çökmeye başladığını düşündüğüm bir dönemde hayatımı değiştirdi" dedi. Ünlü doktorla çalışan diğer isimler arasında Zac Efron ve Chris Hemsworth da yer alıyor.

ABD'DE KISMİ YASAK

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), güvenlik ve etkinlik testleri tamamlanmamış kök hücre tedavilerinin uygulanmasını yasaklıyor. Bu yüzden birçok kök hücre yöntemi ABD'de henüz yasal değil.