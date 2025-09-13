Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı - Son Dakika
Yaşam

Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı

13.09.2025 17:49
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Latince adı 'Pancratium maritimum' olan kum zambağının yıllar sonra çiçek açması doğaseverleri heyecanlandırdı. Kum zambağının etrafı çevrilerek koruma altına alındı.

Aydın'da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası sahiline yumurta bırakan caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yuvalama alanı kontrol etmek için dün sabah saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan kumsala gitti.

Gölkent Sitesi önündeki kumsalda başka yuvanın olup olmadığını kontrol eden Bahattin Sürücü, bu sırada yürüyüş yoluyla kumun birleştiği yerde çiçek açan bir bitkinin olduğunu fark etti. Yapılan inceleme sonunda çiçek açan bitkinin Latince adı 'Pancratium maritimum' olan kum zambağı olduğu belirlendi. Kuşadası'nda uzun bir aradan sonra kum zambağının yeniden yetişmesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Çiçek açan kum zambağı, etrafı çevrilerek koruma altına alındı.

"KUMSALLARI TEMİZ KULLANALIM"

Kuşadası'nda yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan kumsalların bulunduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaz döneminde kumsalları binlerce insan kullanıyor. Ancak doğru ve temiz kullanılmayan plajlarda yoğun bir çevre kirliliği görülüyor. Kirletilen kumsalların temizliği için araçlar kullanılıyor. Kumsalların üzerinde sürekli araçların dolaşması da kum zambaklarının yetişme alanlarına zarar veriyor. Eğer Kuşadası sahillerini temiz tutarsak kum zambakları yine açar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bahattin Sürücü, Kuşadası, Aydın

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
