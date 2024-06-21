Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Yaşam

Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle birçok bölgeden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor. Uşak'ın Ulubey ilçesi ve Siirt'in Şirvan ilçesinde de çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21.06.2024 18:48  Güncelleme: 19:23
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Manisa'nın Salihli ilçesi, Uşak'ın Ulubey ilçesi ve Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

2 MAHALLEDE YAŞAYAN 430 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

SİİRT'TE MEŞELİK ALANDA YANGIN

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.

Manisa ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Uşak'ın Ulubey ilçesi Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile 1 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Manisa, Uşak ve Siirt\'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: bunlari yapanlara ağır ceza verilmeli yazık ya ormanlara 2 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım: Duman kokusu haricinde farklı kokular geliyor hem de çok kötü kokuyor 1 0 Yanıtla

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